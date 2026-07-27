Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović uputio se u policijsku stanicu sa navodnim dokazima protiv bivše partnerke Kristine Spalević, saznaju domaći mediji.



Kristina je optužila Kristijana Golubovića za nasilničko ponašanje i objavila seriju snimaka i detalja iz njihovog zajedničkog života, a sve kako bi, javno pokazala sa čime se suočava. Ona je USB sa snimcima odnela i u policiju, a snimila je i odlazak u policijsku stanicu Voždovac.

Kako se saznaje, i Kristijan je odlučio da reaguje i upravo se uputio u policijsku stanicu gde će predočiti dokaze koje on poseduje.

Inače, Golubović je juče istakao da sve što Kristina Spalević radi poslednjih dana, to radi iz čiste ljubomore i zbog toga što, kako ističe, više ne može da ga "muze za novac".

On tvrdi da je od sebe napravila žrtvu jer je njega veoma lako optužiti, ali i da je sporne situacija ona navodno izazivala pa ga zatim snimala.

- Ja sam na javnoj sceni više od trideset godina, a ko je ona? Čak se sada udružila sa osobom koju je do juče najstrašnije vređala. Naučila je šta treba da priča jer deset puta ponovljena laž postane istina - rekao je Kristijan.

Alo/Informer

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