Prema najavi institucija u Prištini, od 1. avgusta sve organizovane turističke grupe koje dolaze na Kosovo i Metohiju moraće da koriste usluge licenciranih turističkih vodiča tokom celog boravka.

U obrazloženju se navodi da je cilj primena propisa i sprečavanje, kako tvrde, predstavljanja istorije i kulturnog nasleđa mimo zvaničnih pravila.

Sagovornici upozoravaju na posledice

Istoričar Miloš Ković ocenio je za RT Balkan da bi takva odluka mogla da predstavlja ozbiljan udar na organizovana poklonička putovanja i posete manastirima Srpske pravoslavne crkve.

On navodi da ljudi koji dolaze u Dečane, Gračanicu, Pećku patrijaršiju i druge svetinje nisu klasični turisti, već poklonici koji dolaze iz verskih razloga.

Ković smatra da, ukoliko organizovane grupe budu onemogućene, vernici mogu nastaviti da dolaze pojedinačno.

Organizatori putovanja čekaju primenu odluke

Vlasnici turističkih agencija koje organizuju poklonička putovanja navode da još čekaju da vide kako će nova pravila izgledati u praksi.

Kao moguće probleme izdvajaju mali broj licenciranih vodiča, pitanje jezika kojim govore, troškove angažovanja, kao i način na koji bi obilazak svetinja bio organizovan.

Priština: Cilj je uređenje turističkog sektora

Predstavnici institucija u Prištini navode da je uvođenje licenciranih vodiča deo regulisanja turističkog tržišta i mehanizma nadzora nad radom vodiča.

Prema njihovim izjavama, cilj je da se spreči, kako tvrde, predstavljanje istorije i kulturnog nasleđa na način koji nije u skladu sa propisima koje primenjuju institucije u Prištini.

Izvor: RT Balkan.