Vlasnik televizije "Pink" Željko Mitrović nakon spektakularne devete sezone rijalitija "Elita" sumirao je utiske, a onda i otkrio kada počinje deseta sezona.

- Stanija kao pobednik sa mnom otvata "Elitu 10" svakako ja mislim najspektakularniju, to što smo spremili ja mislim da ne može niko ovog trenutka da zamisli, samo trebaće na malo vremena i treninga zato što imamo nekoliko tački i nekoliko videa.

- U spektakularnoj atmosferi zajedno ćemo se popeti na binu i otvoriti ono što niko ne očekuje i kada je sadržaj u pitanju, a i ono što će gledaoci videti ovih dana odnosno kasting i učesnici. Ona će biti suplimat najboljeg iz svih prethodnih sezona. Imaćemo dosta učesnika iz regiona, iz zemalja bivše Jugoslavije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Verujem da smo na pragu najmoćnije sezone ikada i 5. septembra očekujemo spektakularno otvaranje - rekao je Željko, a Stanija se nadovezala:

-To će biti jako brzo.

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