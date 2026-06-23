Dok se deveta sezona rijalitija Elita polako privodi kraju, produkcija je već počela pripreme za jubilarno deseto izdanje ovog formata.

Tim povodom oglasila se Milica Mitrović, koja je putem svog Instagram profila uputila poziv svim zainteresovanim kandidatima i zvanično otvorila prijave za novu sezonu.

Otvorene prijave za jubilarno izdanje Elite 10

-Postanite deo najgledanijeg rijalitija na našim prostorima. Deseta, jubilarna sezona vas čeka - poručila je ona.

Potom je objasnila i proceduru prijavljivanja:

-Počinju prijave za Elitu 10. Da biste dobili priliku da dođete na kasting, potrebno je da na imejl adresu pošaljete kratku biografiju, broj telefona za kontakt, lične fotografije, kao i kratak video-snimak - navela je ona.

Njenu objavu prokomentarisao je i Filip Car, koji je odmah predložio jednu osobu za učešće u novoj sezoni rijalitija.

Aleksandra Jakšić poslednja napustila Elitu 9

Podsetimo, poslednja učesnica koja je napustila rijaliti Elita bila je Aleksandra Jakšić.

Za opstanak u programu ove nedelje borili su se Uroš Stanić, Asmin Durdžić, Aleksandra Jakšić i Murat Aslyguzin.

Voditelj Darko Tanasijević došao je u izolaciju kako bi nominovanim takmičarima objasnio pravila igre.

Pobedu u izazovu odneo je Murat, čime je stekao pravo na dupliranje glasova publike.

Nakon sabiranja svih glasova usledio je neočekivan rasplet.

Darko Tanasijević saopštio je konačnu odluku gledalaca, Murat ostaje na imanju, dok Aleksandra Jakšić zauvek napušta rijaliti Elita 9.