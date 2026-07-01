Do velikog finala "Zadruge 9 – Elite" ostalo je nešto više od dve nedelje, a voditelj Milan Milošević ne krije uzbuđenje zbog završnice sezone. Osvrnuvši se na događaje koji su obeležili protekle mesece, istakao je da na rijaliti imanju nikada nije bilo više favorita za pobedu. Govoreći o budućnosti popularnog formata, otkrio je i da su pripreme za "Elitu 10" već uveliko u toku.

- Nikada nije bio neizvesniji pobednik, iako je samo dvadeset dana do superfinala. Imam u izboru pet ili šest njih; sve će biti na gledaocima, koji moraju dobro da pritisnu i otvore buđelare, novčanike i štekove, da dovedu svog favorita do pobede. Imamo mnogo favorita i priču koju nakon tri godine privodimo kraju, ali volim da kažem da se nikada tu ništa ne završava, jer tu priču bi mogli da nastavimo i sledeće sezone. Pobediće onaj ko bude imao najviše glasova i to ne znači ni da je on najbolji, a ni da je najgori - počeo je Milan za jedne medije, ističući da je situacija između Stanije i Aneli promenljiva iz dana u dan.

- Deca se pominju, ali tako je tri godine. Aneli je ušla sa pričom da je Asmin ostavio dete i nju i otišao sa Stanijom, a sad kad su obe tamo, to je sve pata-karta i jedna drugu vređaju, iznose stvari, pa neka narod odluči. Mire se, kao da sve rade zbog plasmana i, mislim da će trka biti između njih dve, ali sve će biti jasnije tek u (emisiji) "Narod pita", tada će biti mnogo žešće između Aneli, Stanije, Maje i Asmina. Mnogo je morbidnih reči palo, nekad me bude sramota što sam tamo - iskren je bio on.

Potom, otkrio je i ko se po njegovom mišljenju u rijaliti vili najviše srozao.

- Ne znam zašto je Maja dozvolila sebi da bude deo te priče, ona je najstrašnije ponižena. Ovo je Majin najveći promašaj u životu i ona se nikada ovako nije izblamirala. Iz inata je ušla u vezu sa Asminom, to niko ne može da kaže da nije tako, pa pisala je na ruci slovo "L", da je luda za Lukom, ali ona voli da bude glavna priča i uvek je treća. Videla je da nema priče bez toga i ne znam ko vidi perspektivu toj vezi. Najviše se srozala Maja u ovoj sezoni. Stanija se srozala jer je ostala u toj priči, a saznala je ko je Asmin. On je izašao iz njenog stana i rekao: "Jedva čekam da se vratim da pravimo malog Mustafu", ko će tu znati, on se pretvarao da ju je voleo, ali očigledno nije – kazao je on.

Kroz ovu sezonu, inače, prošao je i veliki broj novih učesnika, ali "malo se njih izdvojilo".

- Viktor je pokazao muški stav, lep, zgodan i neophodan, može da muva ribe i istakao se kao novi učesnik. Boginja nije loša, Anastasija što je sa Borom je isto zanimljiva. Manje-više to je to, ali uvek mogu da se proberu, takođe i Sandra Todić, mislim da je naredna sezona njena i da će da pokida – poručio je Milošević, pa je nastavio o tome kako parovi neće opstati nakon "Elite".

- Teodora ne voli Bebicu i ona je rekla Dači da će biti sa njim dok ne izađu napolje. Mina i Viktor, odjednom pomirenje, kad izađu od toga nema ništa, pa Mina ni sa jednim nije uspela. Anita i Luka, u tu ljubav tek ne verujem, pa on je rekao da je ušao u vezu da bi dokazao da može bez Aneli. Napravio joj je dete nakon dve nedelje, to nema nigde, a on pokazuje da nije ravnodušan prema Aneli. Matora i Dragana isto, ona se ohladila, a Dragana je odlučila da će odabrati porodicu. Maja i Asmin nemaju nikakvu perspektivu, a Anastasija i Bora, njihova ljubavna priča vodi samo ka zatvoru - bez dlake na jeziku je rekao on.

Što se tiče "Elite 10", mnoge bi i te kako voleo da vidi.

- U narednoj sezoni vidim Kačavendu, Daču, Terzu, Luku Vujovića, Sandru Todić, Lepog Miću, Viktora i Teodoru Delić bez Bebice, to bi bilo zanimljivo i totalno bi se drugačije pokazala. Vidim dosta njih koji bi voleli... Asmina, na primer, i bilo bi super prepucavanje njegovo sa Filipom Carem u narednoj sezoni. Filipa bih najviše voleo, vidim da uživaju Anđela i on u Crikvenici i sad su krenula povezivanja; ne bi oni dozvolili da se tako blisko snimaju da nema istine, ali oni to najbolje znaju. Pored Anđele, neka uđe i Gastoz, ali ona voli da se priča vrti oko nje. Čuo sam da je i Dalila možda u Srbiji i možda uđe i ona u "Elitu 10" i to bi bilo jako zanimljivo, pored nje i Dejan. Volim i Karić kad je u rijalitiju, kada poludi i kad je slobodan. Mnoga zvučna imena su potpisala, mnogi dolaze na kastinge, velike promene i biće opasno – ostao je i misteriozan Milan, koji trenutno sređuje svoju kuću u Zemunu.

- Ne volim da se snima sve, jer su radovi ovde, ali kad budem sve sredio, pozvaću vas odmah. Ulagalo se i kuća je nepresušan tunel i uvek se nešto radi. Prostrana je kuća, imam tri kupatila i toalet, tri kuhinje i dva dnevna boravka, sedam spavaćih soba. Valjda patim što ništa u mladosti nisam imao, čak sam i globus kupio, jer ga nisam imao kad sam išao u osnovnu školu – nasmejao se Milošević onda.

Alo/Blic

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