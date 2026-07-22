Dvadesetjednogodišnji norveški državljanin zatvoren je u splitskom istražnom centru Bilice zbog sumnje da je na splitskim Bačvicama u Hrvatskoj silovao devetnaestogodišnju irsku turistkinju, koju je nekoliko sati ranije upoznao u jednom splitskom noćnom klubu, piše Slobodna Dalmacija.

Istražni sudija, pritvorio ga je zbog opasnosti od bekstva, budući da nije hrvatski državljanin i nema prijavljeno stalno prebivalište niti boravište u Hrvatskoj.

Prema policijskom izveštaju, 19. jula, oko 1 sat ujutru, mladi norveški mornar upoznao je devojku u noćnom klubu, a ona je potom popila duplu votku dok je on popio jednu. Pozvao ju je da ode u klub na plaži, na šta je ona pristala, pa je pozvao taksi i zajedno su se odvezli do plaže kod Bačvica.

Pitao ju je da li želi da pliva, a kada je rekla da želi, skinula se, a nakon toga se i on skinuo tako da su oboje bili goli, ušli su u more i kada je devojka počela da pliva, mladić je zaplivao za njom, zgrabio je oko struka i povukao je k sebi.

Međutim, prema krivičnoj prijavi, ona se opirala i rekla mu da prestane, ali je on ponovo doplivao do nje i obema rukama povukao njene kukove k sebi. Međutim, ona je osetila njegovu „želju“ na svojoj koži i pokušala je da otpliva, govoreći mu da prestane i da ne želi da ima odnose sa njim.

Ali je treći put doplivao do nje, uhvatio je za kukove obema rukama i povukao je k sebi, govoreći joj da se opusti, da će biti u redu...

Iako je, prema izveštaju, rekla da ne želi intiman odnos, on nije odustao i konačno je uspeo da sprovede svoj plan dok su oboje stajali u moru, nakon čega je ona nekako uspela da skloni njegove ruke sa kukova i potrči ka plaži, obukla se i pobegla plačući, prenose hrvatski mediji.

Kasnije je sve ispričala svojim prijateljima, koji su rekli da kada su je videli, kosa joj je bila mokra, maskara razmazana i da je plakala i rekla da ne želi seks.

Priča optuženog dijametralno suprotna

Priča optuženog mladića je potpuno dijametralno suprotna jer tvrdi da s**** uopšte nije bilo. Rekao je da je istina da su popili piće u noćnom klubu i da mu je ona predložila da odu u klub na plaži, pa je pozvao Uber. Nakon što su stigli na plažu kod Bačvica, izjavio je da je prvo skinuo pantalone i da je želeo da uđe u more u gaćama.

Međutim, kaže da mu je devojka rekla da ih skine jer se i ona skinula i ušla u more. Kada su ušli u more, on se ubo na morskog ježa po zadnjem delu noge i butine, a misli da je i devojka ubola prst. Tako su izašli iz mora i seli na plažu, zapalili cigaretu i čekali taksi koji je stigao tek posle pola sata jer je bila gužva. Rekao je da su se tada poljubili i da je to bio njihov jedini fizički kontakt.

Predstojeća istraga i forenzički testovi tragova uzetih sa njihove odeće, kao i analize krvi i urina, mogli bi da ukažu ko od njih dvoje govori istinu, a ko laže. Međutim, dok se sve ovo ne razjasni, osumnjičeni će narednih nekoliko nedelja provesti iza rešetaka, prenose hrvatski mediji.