Dugogodišnji rijaliti učesnik, Lepi Mića zauzeo je 21. mesto u superfinalnoj noći "Zadruge 9 Elite". Nakon toga otišao je u studio u Šimanovcima gde ga je dočekala voditeljka Ana Radulović, a razočaranje i bes nije krio, te se pravi haos dešavao pred kamerama.

Mićino ispadanje iz Elite nikoga nije ostavilo ravnodušnim, a tim povodom oglasio se otac bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića, Osman Karić, koji je u svom obraćanju peckao kako Miću, tako i voditeljku.

-Sve je za njih potrošna roba, svako će biti izbačen ko im se zameri i da proba. Ne smeš svojom glavom da misliš, ovo je pakleno doba, kad moraš da glumiš pokornog roba. Nije podržavao Buraniju, znate onu iz Majamija Staniju. Onu što je peru što nije dala samo keru. Doživeo čovek da mu se smeje voditeljka bez škole...Nude vam laži, valjda se u današnjem svetu samo to traži" -napisao je Osman.

Besneo zbog ispadanja

Inače, Mića nije krio da se razočarao time što je u cik zore izbačen iz rijalitija.

- Ovo je najveće poniženje za mene, doživeo sam da me izbace u pola šest ujutru. Ostali su ljudi koji su motali kuglice za stolom, ovo je završena priča. Hoću da idem odmah kući - rekao je pevač besno.

BONUS VIDEO: