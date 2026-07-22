Jaka oluja, praćena bujičnim kišama i vetrovima uraganske snage, prošla je kroz priobalni grad Varnu, pretvarajući glavne puteve u reke za nekoliko minuta.Velika količina vode se akumulirala u kratkom periodu, preopterećujući gradski sistem za odvodnjavanje, a odvodi za olujne vode nisu mogli da se nose sa protokom.

Poplavljene ulice, oborena stabla

Primljene su desetine izveštaja o poplavama širom grada.

Među najteže pogođenim područjima su centralni podvožnjak blizu Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice, podvožnjak kod Makedonskog doma, Prva aleja (Aleja Parva) i ulica Devnja blizu benzinske pumpe, gde je saobraćaj ozbiljno poremećen.

Nekoliko vozila je ostalo zaglavljeno u poplavnoj vodi, dok su jaki vetrovi obarali grane i drveće na više lokacija.

Voda nosila stolove i stolice

Za samo nekoliko sati ulice i delovi plaža pretvorili su se u prizor haosa.

Ležaljke, upozoravajuće table, stolovi i stolice plutaju ka obali, nošeni uzburkanim morem i obilnom kišom.Trenutno nema izveštaja o povređenima ili značajnoj materijalnoj šteti.

Apel vozačima

Timovi za hitne intervencije su već na terenu, radeći na čišćenju ruševina i pumpanju vode iz najteže pogođenih područja.

Vozačima se savetuje da budu izuzetno oprezni i, gde je to moguće, izbegavaju putovanje kroz najteže pogođene delove grada.

(bntnews)