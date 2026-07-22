Jaka oluja, praćena bujičnim kišama i vetrovima uraganske snage, prošla je kroz priobalni grad Varnu, pretvarajući glavne puteve u reke za nekoliko minuta.Velika količina vode se akumulirala u kratkom periodu, preopterećujući gradski sistem za odvodnjavanje, a odvodi za olujne vode nisu mogli da se nose sa protokom.
Poplavljene ulice, oborena stabla
Primljene su desetine izveštaja o poplavama širom grada.
Među najteže pogođenim područjima su centralni podvožnjak blizu Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice, podvožnjak kod Makedonskog doma, Prva aleja (Aleja Parva) i ulica Devnja blizu benzinske pumpe, gde je saobraćaj ozbiljno poremećen.
Nekoliko vozila je ostalo zaglavljeno u poplavnoj vodi, dok su jaki vetrovi obarali grane i drveće na više lokacija.
Voda nosila stolove i stolice
Za samo nekoliko sati ulice i delovi plaža pretvorili su se u prizor haosa.
Ležaljke, upozoravajuće table, stolovi i stolice plutaju ka obali, nošeni uzburkanim morem i obilnom kišom.Trenutno nema izveštaja o povređenima ili značajnoj materijalnoj šteti.
Apel vozačima
Timovi za hitne intervencije su već na terenu, radeći na čišćenju ruševina i pumpanju vode iz najteže pogođenih područja.
Vozačima se savetuje da budu izuzetno oprezni i, gde je to moguće, izbegavaju putovanje kroz najteže pogođene delove grada.
(bntnews)
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