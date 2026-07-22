Donald Tramp je izjavio da Iran "očajnički želi sastanak", ali da SAD trenutno nisu zainteresovane za pregovore.

Tramp je najavio da će SAD "vrlo brzo" izvesti napad na iranski podzemni nuklearni kompleks Pikeks Mauntin.

Jemenski Huti zapretili su pomorskom blokadom saudijskih luka i upozorili saudijske brodove da ne koriste Crveno more.

Dva tankera sa saudijskom naftom za Kinu i Indiju promenila su rutu i uputila se ka Sueckom kanalu.

Azijske rafinerije razmatraju preusmeravanje isporuka saudijske nafte preko Sueckog kanala zbog bezbednosnih rizika.

Tramp je poručio da će se SAD "pozabaviti" Hutima ako sprovedu najavljenu pomorsku blokadu.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su dva broda u Ormuskom moreuzu zahvaćena velikim požarima nakon eksplozija.

IRGC poručio da će Ormuski moreuz ostati zatvoren dok traje, kako navode, "američka agresija" u regionu.

Iran je zapretio potpunom obustavom izvoza nafte, gasa i hemijskog đubriva kroz Ormuski moreuz.

Najave Huta izazvale rast cena nafte; cena brenta od početka meseca porasla je za gotovo 20 dolara po barelu.

Odbor za odbranu bugarskog parlamenta odobrio je predlog za privremeno razmeštanje američkih aviona-cisterni i vojnog osoblja u vazduhoplovnoj bazi Bezmer.

Iran upozorio Bugarsku da bi podrška američkim operacijama predstavljala saučesništvo u "agresiji i ratnim zločinima" i pozvao parlament da odbaci predlog o razmeštanju američkih snaga.

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Arakči: Svaka agresija protiv Irana biće dočekana snažnim i odlučnim odgovorom

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči poručio je da će Iran odgovoriti na svaki napad na njegovom tlu. "Naša odbrambena doktrina je jasna – oko za oko. Svaki napad na Iran, uključujući i našu infrastrukturu, izazvaće snažan i odlučan odgovor. Oni koji na bilo koji način budu pružali podršku takvom napadu takođe će biti smatrani legitimnim metama", istakao je Arakči.

Aksios: Šef Mosada u Vašingtonu razgovarao o ciljevima u ratu protiv Irana

Direktor izraelske obaveštajne službe Mosad boravio je pre dve nedelje u Vašingtonu, gde je sa američkim zvaničnicima razgovarao o ratu protiv Irana, objavio je Aksios, pozivajući se na dva neimenovana izvora upoznata sa razgovorima. Prema navodima tog portala, Roman Gofman sastao se sa direktorom CIA Džonom Retklifom i zvaničnicima Bele kuće. To je, kako se navodi, bila njegova prva poseta Vašingtonu od stupanja na dužnost. Izraelska televizija Kanal 14 javila je da je "veoma važna izraelska delegacija" pre dve nedelje posetila Sjedinjene Američke Države u pokušaju da ubedi američkog predsednika Donalda Trampa da naredi bombardovanje kompleksa Pikeks Mauntin. Tramp je poslednjih dana više puta pretio napadom na taj objekat, dok su pojedini mediji prethodno objavili da je Izrael Sjedinjenim Američkim Državama dostavio obaveštajne podatke prema kojima je Iran prošle godine u kompleks Pikeks Mauntin premestio centrifuge i zalihe obogaćenog uranijuma.

CENTCOM: Od ponovnog uvođenja pomorske blokade Irana preusmereno devet trgovačkih brodova

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da je od ponovnog uvođenja pomorske blokade Irana, zaključno sa sredom, preusmerila devet trgovačkih brodova i onemogućila plovidbu jednom brodu. Američki predsednik Donald Tramp ponovo je uveo blokadu prošle nedelje, nakon što je propao Memorandum o razumevanju, nastojeći da izvrši pritisak na Teheran da se vrati pregovorima pod uslovima Vašingtona. Prethodna blokada, koja je bila na snazi od sredine aprila do sredine juna, prema procenama, koštala je Iran više milijardi dolara prihoda od izvoza nafte.

Galibaf: Ili će se rat u potpunosti okončati ili će zahvatiti ceo region

Predsednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamad Bager Galibaf upozorio je da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se u sukob između Vašingtona i Teherana uvuku sve zemlje regiona. "Jednačina ovog rata je jasna: ili svi, ili niko", poručio je Galibaf na mreži Iks. Dodao je da ako Iran ne bude mogao da izvozi naftu, to neće moći ni druge zemlje u regionu. "U regionu u kome mi ne prodajemo naftu, niko neće prodavati naftu. Ako naša bezbednost nije obezbeđena, nijedna infrastruktura neće biti bezbedna, a bezbednost moreuza moguća je samo u odsustvu američkih snaga", naveo je Galibaf. Ponovio je i da se Ormuski moreuz "neće vratiti na stanje kakvo je bilo pre rata", što je, kako se navodi, i ranije više puta isticao. Pre nego što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli vojnu operaciju, kroz Ormuski moreuz prolazilo je oko 20 odsto svetskog izvoza nafte i tečnog prirodnog gasa.

"Iranski napadi ugrožavaju bezbednost regiona i svetsku energetsku sigurnost"

Generalni sekretar Saveta za saradnju zemalja Zaliva (GCC) Džasem Mohamed el Budaivi oglasio se povodom najnovijih iranskih napada širom regiona. Poručio je da svaki napad na pomorske puteve direktno ugrožava globalnu energetsku bezbednost. "Iran nastavlja napade na države Saveta za saradnju zemalja Zaliva i druge zemlje, kršeći principe međunarodnog prava. Zahtevamo da Savet bezbednosti UN i međunarodna zajednica stanu na put iranskim napadima i agresiji", dodao je on. Ukazao je i da iranski napadi na brodove i sprečavanje njihovog prolaska ugrožavaju slobodu plovidbe i bezbednost civila. "Osuđujemo neprijateljske izjave pobunjeničkog pokreta Huti usmerene protiv Saudijske Arabije, kao i njihove pretnje zatvaranjem moreuza Bab el Mandeb", ističe El Budaivi. Al Jazeera

Tela američkih vojnika stradalih u Iranu stigla u SAD, Tramp razgovarao sa njihovim porodicama

Američki predsednik Donald Tramp prisustvovao je u vazduhoplovnoj bazi Dover u Delaveru ceremoniji dočeka posmrtnih ostataka četvoro američkih vojnika poginulih u ratu sa Iranom, nakon što se prethodno nasamo sastao sa njihovim porodicama. Počast je odata potporučniku Tajleru Džejmsu Fihanu, starijem vodniku Majklu Emanuelu Svintonu, vodniku Ejndželi S. Rampersad i redovu Izabeli Gonzales. Redosled ceremonije određen je prema činu, saopštila je baza Dover. U ratu u Iranu je do sada poginulo 18 pripadnika američkih oružanih snaga. Tramp je ranije izjavio da je doček posmrtnih ostataka poginulih američkih vojnika "jedna od najtežih stvari koje predsednik može da uradi". CNN

Teheran preti napadima na mostove i infrastrukturu u regionu posle Trampovih upozorenja

Visoki iranski zvaničnik upozorio je da će Teheran razmotriti napade na infrastrukturu i mostove širom regiona, nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će uništiti po jedan iranski most ili elektranu svaki put kada Iran napadne brod u Ormuskom moreuzu. "Ukoliko Amerikanci pogode iranski most ili elektranu, Iran će odgovoriti napadima na infrastrukturu i mostove širom regiona, uključujući energetska postrojenja u kojima Sjedinjene Američke Države imaju interese", rekao je neimenovani zvaničnik, prenosi iranska agencija Tasnim. Dodao je da bi SAD, posle dešavanja u prethodnih deset dana, trebalo da budu uverene da Iran "gađa gde god odluči da gađa". "Zbog toga će se svaka takva Trampova avantura ponovo završiti njegovim poniženjem", poručio je zvaničnik. Iran će, kako je naveo vojni zvaničnik, nastaviti da "ostvaruje svoj suverenitet nad Ormuskim moreuzom". Dodao je da vlasti u Teheranu "neće odustati od čvrste odlučnosti da kontrolišu moreuz". CNN

U američkim napadima na Iran od početka jula poginule 53 osobe

Najmanje 53 osobe poginule su u američkim napadima na Iran od 6. jula, saopštilo je iransko Ministarstvo zdravlja, dok su se sukobi u regionu intenzivirali tokom ovog meseca. Prema navodima poluzvanične iranske agencije Tasnim, pozivajući se na Ministarstvo zdravlja, u napadima je povređeno skoro 600 ljudi. Vašington je početkom meseca pojačao napade na Iran nakon što je Teheran izveo udare na više trgovačkih brodova u Ormuskom moreuzu, važnom pomorskom prolazu koji je postao jedna od ključnih tačaka u pregovorima zaraćenih strana. Pentagon je tokom vikenda saopštio da su u iranskim napadima širom regiona poginula najmanje tri pripadnika američkih oružanih snaga. Istovremeno, američka vojska je u Jordanu pronašla neidentifikovane ljudske ostatke nakon što je jedan vojnik prethodno vođen kao nestao u akciji. CNN

Novi lider Hamasa: Bezbednost Palestine ključna za stabilnost regiona

Novoimenovani lider Hamasa Kalil el Haja zahvalio je posrednicima na naporima da se zaustavi, kako je naveo, nastavak izraelskog rata u Pojasu Gaze, u svom prvom obraćanju od stupanja na dužnost u ponedeljak. "Cenimo ulogu posrednika iz Egipta, Katara i Turske, koji ulažu sve napore da zaustave talas krvoprolića u Pojasu Gaze", poručio je El Haja. Pozvao je i države koje posreduju u pregovorima da "izvrše stvarni pritisak na okupacionu vladu (Izrael) kako bi sprovela ono što je dogovoreno". Ocenio je da trajna stabilnost na Bliskom istoku nije moguća bez stabilnosti Palestine. "Ono čemu svedoči region pokazuje da je stabilnost palestinskog naroda ključ stabilnosti čitavog regiona", navodi se u njegovom saopštenju. Obraćajući se međunarodnoj zajednici, El Haja je poručio da se "standard pravde u potpunosti urušava ukoliko ne uspete da zaštitite narod Gaze". Al Jazeera

Iran: Spremni smo da se suprotstavimo svakom neprijateljskom potezu SAD

Iran je poručio da će njegovi građani "ostati odlučni i ujedinjeni" nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će Sjedinjene Američke Države "uskoro i veoma snažno" napasti kompleks za koji se sumnja da je povezan sa iranskim nuklearnim programom, poznat kao Pikeks Mauntin. "Ponovljeni napadi i pretnje Sjedinjenih Američkih Država usmereni protiv mirnodopskih nuklearnih postrojenja Irana ne predstavljaju samo očigledno kršenje osnovnih principa Povelje UN, međunarodnog prava i relevantnih rezolucija Odbora guvernera, Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i Saveta bezbednosti UN, već otkrivaju i duboko ukorenjeno neprijateljstvo SAD prema naučnom i tehnološkom razvoju Irana", napisao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagai na društvenoj mreži Iks nakon Trampovih izjava. "Iranske nuklearne aktivnosti u potpunosti su prijavljene IAEA, u skladu sa obavezama iz sporazuma o garancijama. Opsesivna usmerenost Vašingtona na Pikeks Mauntin, gde se ne odvijaju nikakve nuklearne aktivnosti, nije ništa drugo do izmišljeni izgovor za agresiju, razaranje i sabotaže", dodao je Bagai. "Uzgred, gde je generalni direktor IAEA, koji je ujedno i kandidat za generalnog sekretara UN? Iranski narod ostaje odlučan i ujedinjen, spreman da se svom snagom suprotstavi svakom neprijateljskom potezu Sjedinjenih Američkih Država ili narušavanju suvereniteta i nacionalne bezbednosti svoje zemlje", poručio je Bagai. Al Jazeera

Tramp: Ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuzu, bombardovaćemo elektrane

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom moreuzu. "Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Ormuskom moreuzu, bilo projektilom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, Sjedinjene Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu", rekao je Tramp u objavi na platformi Truth Social. Tramp je dodao i da će kao odgovor na iranske napade SAD gađati i one mostove i elektrane "koji se nalaze pored ili u glavnom gradu Teheranu".

Italija: Izrael i Liban 4. avgusta nastavljaju razgovore u Rimu

Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani izjavio je da će sedma runda direktnih razgovora Izraela i Libana biti održana 4. avgusta u Rimu. Izraelski zvaničnici za sada nisu potvrdili taj datum. Posle prethodne runde razgovora u Rimu prošle nedelje, izraelska vojska počela je povlačenje iz probnih zona na jugu Libana kako bi libanska vojska preuzela kontrolu nad tim područjima.

EU preporučila da se izbegava vazdušni prostor Jordana

Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) preporučila je avio-kompanijama da ne koriste vazdušni prostor Jordana zbog pogoršanja bezbednosne situacije usled nastavka sukoba na Bliskom istoku. U saopštenju se navodi da se bezbednosna situacija od sredine jula naglo pogoršala, uz stalni porast vojnih aktivnosti koje utiču na vazdušni prostor Jordana. EASA je i ranije preporučila avio-prevoznicima da izbegavaju vazdušni prostor Bahreina, Kuvajta, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Irana, Iraka i Libana.

Bugarska odbacila upozorenje Irana zbog američkih aviona-tankera

Bugarske vlasti odbacile su upozorenje Irana da bi razmeštanje američkih aviona-tankera na teritoriji Bugarske predstavljalo saučesništvo u vojnim akcijama protiv Teherana, ističući da će letelice imati isključivo logističku ulogu. Premijer Bugarske Rumen Radev izjavio je da je "kategorički isključeno" da se vojne operacije na Bliskom istoku izvode sa bugarske teritorije. "Avioni-tankeri namenjeni su isključivo logističkim misijama i dopunjavaće gorivo van bugarskog vazdušnog prostora", rekao je Radev, Bugarska vlada je u ponedeljak saopštila da će od parlamenta zatražiti odobrenje za raspoređivanje do osam američkih aviona-tankera u vazduhoplovnoj bazi Bezmer, oko 260 kilometara jugoistočno od Sofije. (Reuters)

Identifikovani ostaci trećeg poginulog američkog vojnika

Američka vojska identifikovala je trećeg pripadnika oružanih snaga za koga se veruje da je poginuo u iranskom napadu na vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti u Jordanu kao narednicu Anđel S. Rampersad (28) iz Njujorka, saopštio je danas Pentagon.

Iranski projektili pogodili Jordan, eksplozije se čule u Eilatu

Eksplozije su se čule u izraelskom gradu Eilatu tokom iranskog raketnog napada na susedni jordanski grad Akabu, javljaju izraelski mediji.

Prema prvim informacijama, Iran je lansirao balističke rakete ka Akabi.

Za sada nije poznato kakve su posledice napada.

Iran tvrdi da je dronovima gađao američki vojni centar u Kuvajtu

Iranska vojska saopštila je da je danas dronovima gađala američke vojne snage u kampu El Doha, glavnom američkom vojnom objektu na zapadu Kuvajta.

Prema navodima iranske vojske, meta napada bila su skladišta municije i logističke opreme u komandnom centru kopnenih snaga SAD u kampu Al Doha.

Kako je navedeno, napad predstavlja 21. fazu odmazdnih dejstava zbog, tvrdi Teheran, ponovljenih američkih udara na iranskoj teritoriji.

Iranska agencija Mehr navodi da je reč o jednom od najvažnijih američkih vojnih objekata u zapadnom Kuvajtu, gde su smešteni oprema i pripadnici kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga SAD.

Iranska vojska napala baze SAD u Jordanu i Bahreinu

Iranska vojska saopštila je danas da je napala američke baze u Jordanu i Bahreinu, pri čemu su se na meti dronova, kako navodi, našle vazduhoplovna baza u Azraku i vazduhoplovna baza Isa u Bahreinu.

Vojska je ciljala stambene objekte i zgrade sa potprepštinama, kao i skladišta opreme američke vojske u bazi Azrak u Jordanu dronovima jutros, navodi se u saopštenju koje prenosi agencija Mehr.

Dronovi su, kako se dodaje, gađali velika skladišta opreme i barake, kao i objekte za održavanje i popravku teških aviona vojske SAD u vazduhoplovnoj bazi Šeik Isa u Bahreinu, prenosi Al Džazira.

Aun: Liban može da razoruža Hezbolah ako se Izrael povuče sa juga

Liban može da razoruža Hezbolah, ali je za to neophodno da se izraelska vojska povuče sa juga zemlje, izjavio je libanski predsednik Džozef Aun.

Aun je rekao da Liban ne može biti bezbedan i jedinstven sve dok ne postane "jedna država sa jednom vojskom koja štiti sve Libance".

"Oružje Hezbolaha može biti razoružano ako smo iskreni o tome šta je za to zaista potrebno – a to je uklanjanje okupacije i preuzimanje pune kontrole od strane vojske", naveo je Aun.

Rojters: SAD i Saudijska Arabija pred nuklearnim sporazumom bez ključnih ograničenja

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa planira da Kongresu dostavi sporazum sa Saudijskom Arabijom o saradnji u oblasti civilne nuklearne energije koji, prema izvorima Rojtersa, ne uključuje neke važne mere za sprečavanje moguće zloupotrebe nuklearnog materijala.

Dva izvora upoznata sa sporazumom navode da bi dokument, poznat kao "Sporazum 123", trebalo narednih dana da bude dostavljen Kongresu.

Sporazum će, prema navodima, potpisati američki ministar energetike Kris Rajt i saudijski ministar energetike Abdulaziz bin Salman.

Iran: Napadi širom zemlje, u Teheranu deluje PVO

Iranski državni mediji javili su da je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana, dok su napadi prijavljeni i u drugim delovima zemlje.

Delovanje protivvazduhoplovne odbrane zabeležena su na zapadu, istoku i severoistoku Teherana, navode državni mediji.

Prenose i da su napadi izvedeni na severozapadu i jugu Irana, kao i da su se eksplozije čule u Bušeru, gde se nalazi nuklearna elektrana.

Novi talas napada SAD na Iran, navodno gađani vojni objekti

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je tokom novih napada na Iran gađala vojne operativne centre, hangare za avione, skladišta dronova i vojnu logističku infrastrukturu.

Prema navodima CENTCOM-a, cilj napada bio je da se dodatno oslabe sposobnosti Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Ormuz.

Američka vojska tvrdi da je Iran u poslednja tri meseca napao više od 30 trgovačkih brodova koji su plovili tim međunarodnim plovnim putem, navodeći da su tim napadima ugroženi mornari i sloboda plovidbe.

U saopštenju se dodaje da je Ormuski moreuz i dalje otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj i da je od početka maja kroz taj prolaz prošlo "mnogo brodova i velike količine nafte".

Rubio: Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa SAD

Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa SAD, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio, dok je američka vojska 11. noć zaredom izvela napade na Iran.

"Problem koji trenutno imamo je taj što oni nisu ozbiljni u vezi sa pregovorima. Ako ste zbiljni i mi smo. Ako niste, učinićemo šta je potrebno da zaštitimo naše interese i interese naših saveznika", rekao je Rubio.

Prema njegovim rečima, Iran ugrožava "slobodu plovidbe" postupcima u Ormuskom moreuzu.

Kako je naveo, niti po jednom "postojećem pravnom mehanizmu" Iran nema pravo da kontroliše saobraćaj u Ormuzu, i upozorio je da bi to moglo da ima šire implikacije širom sveta.