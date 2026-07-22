Pevačica Edita Aradinović porodila se danas i na svet je donela ćerkicu, a ona se inače, porodila putem carskog reza.

Ona je u Ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni front" na svet donela devojčicu i obe su u odličnom stanju.

Inače, pevačica je ćerki dala ime Zoja, koje nosi posebno i snažno značenje. Ime je grčkog porekla i znači "život", a često se povezuje sa radošću, energijom i novim početkom.

Nije u emotivnom odnosu sa ocem deteta

Otac male Zoje je, kako smo ranije pisali, izvesni Nenad Stević, sa kojim Edita više nije u emotivnom odnosu.

Stevića je javnosti prvi put predstavila krajem prošle godine, kada se pojavila na koncertu svoje koleginice. Tada je sa velikim osmehom govorila o njemu i njihovoj vezi, ali njihova ljubav nije potrajala.

Nakon što se saznalo da je Edita trudna i da sa Nenadom čeka dete, njih dvoje odlučili su da stave tačku na emotivni odnos, ali su ostali u korektnim odnosima zbog svoje ćerke.

Alo/Telegraf

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