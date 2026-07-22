Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov reagovao je na društvenoj mreži X nakon što je objavljeno da je češki premijer Andrej Babiš doputovao u dvodnevnu posetu Srbiji.

Uz fotografiju vesti o dolasku češkog premijera, Jovanov je kratko napisao:

– Dokle više ta izolacija 😩

Ironična poruka o navodnoj izolaciji Srbije

Njegova objava predstavlja ironičan odgovor na tvrdnje koje se često mogu čuti od dela opozicije i blokadera, prema kojima je Srbija međunarodno izolovana.

Jovanov je upravo vest o poseti češkog premijera iskoristio kao argument da ospori takve ocene, aludirajući da česte posete stranih zvaničnika govore drugačije.

Na fotografiji koju je podelio nalazi se naslov da je češki premijer Andrej Babiš stigao u dvodnevnu posetu Srbiji, dok je uz to dodao kratku poruku koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.