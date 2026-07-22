Ruski zvaničnik Kiril Dmitrijev uputio je novu poruku Evropskoj uniji, ocenivši da će naredni zimski meseci pokazati da su odluke Brisela u oblasti energetike bile pogrešne.

Na društvenim mrežama kratko je napisao:

- Zima dolazi i ona će razotkriti pogrešne energetske odluke EU.

Reagovao posle upozorenja iz Norveške

Dmitrijev je reagovao na izjavu izvršnog direktora norveške energetske kompanije Ekvinor, Andersa Opedala, koji je upozorio da je malo verovatno da će evropske države uspeti da popune skladišta prirodnog gasa do planiranih 80 odsto pre početka zime.

Takva procena dodatno je pojačala zabrinutost zbog snabdevanja energentima uoči hladnijeg dela godine.

Gas ponovo poskupljuje

Istovremeno, cena prirodnog gasa na evropskim berzama nastavlja da raste.

Tokom trgovanja 20. jula prvi put od 23. marta premašila je 700 dolara za 1.000 kubnih metara, što dodatno podgreva strahovanja da bi Evropa tokom zime mogla da se suoči sa novim pritiskom na energetsko tržište.

Dmitrijev smatra da će upravo predstojeći zimski period pokazati kakve su posledice dosadašnje energetske politike Evropske unije.

Izvor: Sputnjik