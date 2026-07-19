Učesnica rijalitija Maja Marinković svojevremeno je bez zadrške govorila o veoma intimnim detaljima iz privatnog života, pa je tako priznala da je imala više prekida trudnoće, kao i da je često koristila pilulu za hitnu kontracepciju.

Njenom pričom šokirali su se mnogi, te je bilo i onih koji tvrde da preteruje sa izjavama.

-Ona je jednu tabletu i to nije strašno, ali iz ličnog iskustva mogu da kažem da ne sme često da ih uzima jer može da napravi kolaps u organizmu. Tabletu za "dan posle" može da popije jednom u šest meseci - započela je Maja kada je govorila o cimerki iz Elite, pa se osvrnula na sopstveno iskustvo:

- Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za "dan posle" i abortirala bar 19 puta. Nerado pričam o tome, to nije nešto što treba bilo koja devojka da radi, ali ja sam imala faze kad nisam previše razmišljala o tome. Danas, kad vratim film, nikad to ne bih uradila.

Sutra uveče veliko finale Elite 9

Rijaliti Elita 9 sutra se zvanično privodi kraju, nakon više od 10 meseci emitovanja. Učesnici se već sada polako pripremaju, dok publika bira svoje favorite kako bi se na samom kraju glasalo za pobednika.

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