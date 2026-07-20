Broji se sitno do početka velikog finala rijalitija Elita 9, pa tako već sada svi spremaju telefone kako bi glasali za svoje favorite.

Veštačka inteligencija morala je naravno, da da svoj sud, pa su tako ljudi pitali ko će biti na tronu kada za to dođe vreme.

Ona je na tron i prvo mesto postavila Anđela Rankovića sa osvojenih 42% glasova.

Na poziciji broj dva, prema ovim tehnološkim proračunima, naći će se Aneli Ahmić koja drži stabilnih 33% podrške, dok je bronzana medalja pripala Staniji Dobrojević sa 25% glasova.

Gledaoci na mrežama reklamiraju favorite

Fanovi na društvenim mrežama su u potpunom transu i neverici zbog ovakvog ishoda, a večeras ćemo saznati da li će mašina i drugi put zaredom nadmudriti ljudsku intuiciju i pogoditi apsolutnog šampiona.

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