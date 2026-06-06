Karlo Zagorac, koji je popularnost stekao u rijaliti programu "Veliki brat" pre skoro dve decenije, danas živi daleko od javne scene i medijske pažnje.

Njegov izgled se značajno promenio, pa ga mnogi danas ne bi prepoznali, a zanimljivo je i da se u javnosti često komentariše njegov privatni život, posebno odnos sa suprugom.

Naime, pojedini korisnici društvenih mreža neretko pretpostavljaju da mu je supruga znatno mlađa, pa čak i da je njegova ćerka.

"Opet su mi rekli kako mi je ćerka lepa"

Ipak, Karlo je jednom prilikom otkrio da je njegova izabranica mlađa od njega svega šest godina.

-Opet su mi rekli kako mi je ćerka lepa. Oni ne znaju da je moja žena mlađa od mene samo šest godina i da je mama velikog momka od 12. Moja Šoma. Omiljeno biće, koje je večno mlado - naveo je na društvenim mrežama.

Zagorac je u rijalitiju bio u emotivnoj vezi sa Violetom Ralevom, koja je od njega mlađa 13 godina.

Njihova romansa završila se nakon njegovog izlaska iz rijalitija.

Napustio Srbiju

Nakon toga, stekao je veliku popularnost, ali je kasnije isticao da mu slava nije prijala, zbog čega je na određeni period napustio Srbiju.

-Period nakon izlaska iz kuće Velikog brata bio je veoma stresan za mene, zbog nagle popularnosti i previše znatiželjnih ljudi koji su pratili lik Karla iz rijalitija. Otišao sam iz Srbije kako bih se odmorio i da bi me javnost zaboravila. Ne bih ponovo ulazio u rijaliti, jer sada imam porodicu koju ne želim da izlažem javnosti. Ne postoje novac ili ponuda zbog koje bih to uradio. Imam predivnu porodicu koja nema nikakve veze sa rijalitijem i tako će i ostati - izjavio je u jednom intervjuu.