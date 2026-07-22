Video nemačke influenserke koja golim rukama vadi neobične providne organizme u Grčkoj postao je viralan na TikToku.

Zbog njihovog izgleda i teksture, mnogi su ih uporedili sa silikonskim implantatima, što je autorka iskoristila za duhovit komentar.

„Stvar kada pronađete hiljade besplatnih silikonskih implantata kako plutaju po Grčkoj“, napisala je uz objavu.

Njeni pratioci su nastavili u šaljivom tonu, komentarišući: „Možda su ih sirene zaboravile.“

Ipak, to su bile mesečeve meduze, posebna vrsta meduza..

Mesečeve meduze se lako prepoznaju po gotovo potpuno providnom, ravnom klobu i četiri ružičasta ili ljubičasta oblika vidljiva u njenoj unutrašnjosti. To su polni organi meduza koji često podsećaju na potkovice ili krugove.

Zbog svog providnog tela, želatinozne strukture i zaobljenog oblika, izgledale su kao silikonski implantati koji plutaju u vodi.

Ove meduze obično dostižu prečnik od 15 do 30 centimetara, imaju veoma kratke pipke duž ivice šešira i četiri kraka usne. Njihovo telo se sastoji od oko 95 procenata vode, zbog čega se brzo raspadaju van mora.

Meduze iz roda Aurelia imaju svetleće ćelije kojima hvataju plankton i drugu hranu. Njihov otrov obično nije dovoljno jak da izazove ozbiljne posledice kod ljudi, pa mnoge ne osećaju ništa nakon kontakta ili primećuju samo blago peckanje i crvenilo.

Međutim, to ne znači da ih treba dodirivati golim rukama. Iako njihov dodir ne predstavlja ozbiljnu opasnost za većinu ljudi, stručnjaci savetuju da se meduze ne dodiruju, iako izgledaju potpuno bezopasno.