Video nemačke influenserke koja golim rukama vadi neobične providne organizme u Grčkoj postao je viralan na TikToku.

 Zbog njihovog izgleda i teksture, mnogi su ih uporedili sa silikonskim implantatima, što je autorka iskoristila za duhovit komentar.

„Stvar kada pronađete hiljade besplatnih silikonskih implantata kako plutaju po Grčkoj“, napisala je uz objavu.

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Njeni pratioci su nastavili u šaljivom tonu, komentarišući: „Možda su ih sirene zaboravile.“

Ipak, to su bile mesečeve meduze, posebna vrsta meduza..

Mesečeve meduze se lako prepoznaju po gotovo potpuno providnom, ravnom klobu i četiri ružičasta ili ljubičasta oblika vidljiva u njenoj unutrašnjosti. To su polni organi meduza koji često podsećaju na potkovice ili krugove.

Zbog svog providnog tela, želatinozne strukture i zaobljenog oblika, izgledale su kao silikonski implantati koji plutaju u vodi.

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Ove meduze obično dostižu prečnik od 15 do 30 centimetara, imaju veoma kratke pipke duž ivice šešira i četiri kraka usne. Njihovo telo se sastoji od oko 95 procenata vode, zbog čega se brzo raspadaju van mora.

Meduze iz roda Aurelia imaju svetleće ćelije kojima hvataju plankton i drugu hranu. Njihov otrov obično nije dovoljno jak da izazove ozbiljne posledice kod ljudi, pa mnoge ne osećaju ništa nakon kontakta ili primećuju samo blago peckanje i crvenilo.

Međutim, to ne znači da ih treba dodirivati golim rukama. Iako njihov dodir ne predstavlja ozbiljnu opasnost za većinu ljudi, stručnjaci savetuju da se meduze ne dodiruju, iako izgledaju potpuno bezopasno.