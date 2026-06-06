Bivši obaveštajni oficir američkih marinaca Skot Riter optužio je ukrajinskog predsenika Volodimira Zelenskog za licemerje zbog pisma koji je ukrajinski lider poslao ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Istakao je da se ono pojavilo nakon napada ukrajinskih oružanih snaga na u Starobilsku, gde je poginula 21 osoba.

"Ovo pismo je napisano kao način da se osigura da Vladimir Putin nikada ne prihvati mirovne pregovore“, rekao je Riter u intervjuu sa novinarom Rikom Sančezom.

Riter je dodao da "Putin želi mir, ali da se sukob neće završiti dok se ne dobije pod uslovima prihvatljivim za Rusiju".

Peskov: Kremlj ozbiljno shvatio pismo Zelenskog

Kremlj je pismo koje je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poslao predsedniku Rusije Vladimiru Putinu shvatio sa najvećom ozbiljnošću, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je dodao da odgovor ruskog predsednika na plenarnoj sednici to potvrđuje, prenela je agencija Tass.

Ruski predsednik Vladimir Putin saopštio je da za sada ne vidi svrhu sastanka sa Zelenskim.

“Ne vidim svrhu sastanka. Jedina svrha za ukrajinsku stranu je da zaustavi napredovanje naših oružanih snaga, to je sve. Potrebni su nam sporazumi ne na šest meseci, ne na tri meseca, već na dugoročnu istorijsku perspektivu. Neka stručnjaci rade, stvore neka rešenja, a onda možemo da se sastanemo“, objasnio je Putin, dodajući da nikada nije odbijao sastanak sa Zelenskim.

Zelenski je u četvrtak uputio otvoreno pismo Putinu i predložio direktni sastanak radi okončanja rata.

Ukrajinski predsednik je napomenuo da bi takav sastanak mogao da se održi u trećim zemljama koje su tradicionalno mesta za međunarodne pregovore, a posebno u Švajcarskoj, Turskoj ili arapskom svetu.

Najnovije vesti sa fronta u Ukrajini pratite u našem BLOGU UŽIVO.