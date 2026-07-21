Nakon što je Stanija Dobrojević odnela pobedu u finalu "Elite 9" i osvojila glavnu nagradu od 100.000 evra, učesnici su napustili Belu kuću i poneli svoje stvari. Međutim, prizor koji je ostao iza njih malo koga je ostavio ravnodušnim.

Po ulasku u Belu kuću zatekli smo pravi haos. Na više mesta bila su razbijena stakla, a prema tragovima može se zaključiti da su nastala od udaraca pesnicama. Nameštaj je bio išaran, sto uništen, frižider oštećen, dok su i ostali komadi inventara pretrpeli vidljiva oštećenja.

Delovalo je kao da učesnici nisu poštedeli gotovo nijedan komad nameštaja. Tragovi habanja, polomljeni delovi i išarani zidovi svedočili su o mesecima provedenim u rijalitiju, ali i o burnim sukobima koji su obeležili ovu sezonu.

Nakon završetka spektakla, produkciju sada očekuje ozbiljan posao kako bi prostor ponovo bio doveden u red i spreman za narednu sezonu Elite.

BONUS VIDEO: