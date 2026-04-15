Starleta Nataša Šavija oglasila se iz bolnice nakon vesti da je pretučena i tvrdnji da ju je navodno pretukao bivši rijaliti učesnik Stefan Karić.

- To se desilo u Vrdničkoj kuli. Bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar, ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po levoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka - rekla je tada Šavija za domaće medije.

- Mrzi žene, bio je mrtav pijan, zbog toga se sve ovo desilo. Biće potrebno više operacija kako bi mi se vratio fizički izgled - poručila je Nataša.

Osuđen zbog prebijanja Šavije

Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede, što je pokrenulo sudski postupak koji je godina bio u fokusu javnosti.

Kako je ranije tokom procesa navedeno, Karić se u više navrata pojavljivao na ročištima, dok se Šavija u jednom periodu nije odazivala zakazanim suđenjima. U aprilu prošle godine, međutim, prvi put se pojavila pred sudom, nakon čega je postupak nastavljen

Kako prenose domaći mediji, nakon sprovedenog postupka i ocene dokaza, doneta je presuda kojom je Stefan Karić proglašen krivim i osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Odluka suda doneta je nakon detaljne analize svih izvedenih dokaza i svedočenja, čime je okončan jedan od najpraćenijih rijaliti i sudskih procesa u javnosti.

