Starleta i rijaliti učesnica Stanija Dobrojević tokom nominacija u "Odabranima" ponovo je govorila o svom bivšem partneru Asminu Durdžiću, kome je ovog puta uputila niz oštrih reči.

Tom prilikom obratila se i njegovoj majci Mevlidi, ali i priznala da žali zbog godina koje je provela u toj vezi, kao i zbog toga što se još nije ostvarila kao majka.

- Što se tiče današnjih nominacija, ista meta, isto rastojanje. To je čovek koji me je doveo pred naciju da budem blam i sprdnja svog života, da svi gledaju moj promašaj i brodolom, kao i način na koji me vređa bivši verenik, na kog sam potrošila tri godine života. U ovim godinama to je mnogo, jer se još nisam ostvarila kao majka. Nijedan moj bivši partner mi nije izgovorio ni pet odsto stvari koje je on rekao. Ogavan je i odvratan. Ne mogu da kažem da je mržnja, ali osećam prezir kada ga vidim sa mojom bivšom drugaricom - rekla je Stanija.

Potom se osvrnula i na Asminovu majku, naglasivši da sa njom nikada nije imala problem.

- Pozdrav za njegovu majku Mevlidu. Nikada me nije uvredila, ali njega moram da gazim zbog svega što mi je uradio i priredio. Doživela sam medijski linč. Gradili smo zajednički život, a on me je varao sa pet ili šest žena, a na kraju i sa mojom bivšom drugaricom, koju je potom nagovarao da me vređa - izjavila je Dobrojevićeva.

"Osećam se kao da prolazim kroz pakao"

Priznala je da joj je cela situacija veoma teško pala i da je i dalje emotivno pogođena.

- Uvek kažem da me boli kao da mi je neko zabo nož u srce. Osećam se kao da prolazim kroz pakao. Ovo je najveći blam u mom životu, i to pred milionima ljudi - rekla je ona sa suzama u očima.

Na kraju se osvrnula i na ranije izjave koje su izazvale pažnju javnosti.

- Ako budemo imali devojčicu, da li bi se složio da se zove Asmina? Izvinjavam se i Danetu, jer smo neke stvari izgovarali u humorističkom kontekstu. Još jednom mu se ovim putem izvinjavam - zaključila je Stanija.

Podsetimo, ona je javno potvrdila da je izgubila trudnoću pre nekoliko meseci sa svojim tadašnjim partnerom Asminom Durdžićem, navodeći da je do gubitka bebe verovatno došlo zbog izuzetno stresnog načina života.