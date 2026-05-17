Kajli Džener, rijaliti zvezda i vlasnica kozmetičkog carstva, iskreno je govorila o teškim trenucima kroz koje je prolazila tokom druge trudnoće, otkrivši detalje koje do sada nije delila sa javnošću.

Gostovala je u podkastu "Therapuss", gde je prvi put detaljno pričala o trudnoći sa sinom Erom.

Kako je priznala, to iskustvo bilo je znatno teže od prve trudnoće, kada je rodila ćerku Stormi Vebster, te da su problemi počeli već u 12. nedelji trudnoće.

-Imala sam užasne bolove u kičmi i išijas. Jednog jutra sam se probudila i nisam mogla da hodam - priznala je Kajli.

Dodala je da ju je cela situacija posebno pogodila jer je pre trudnoće bila u najboljoj formi i planirala da ostane fizički aktivna.

Tokom prve trudnoće sa Stormi dobila je oko 27 kilograma i na porođaju imala gotovo 91 kilogram, dok je u drugoj trudnoći dobila još više, oko 30 kilograma.

-Mučnine su bile strašne. Ako ne jedem odmah, bude mi mnogo gore. Jela sam bukvalno sve - rekla je kroz smeh i dodala da je gotovo svake večeri pojela celu kutiju sladoleda.

Pored sladoleda, najviše je žudela za ugljenim hidratima i đevrecima, a priznaje da je druga trudnoća bila potpuno drugačije iskustvo od prve, koju opisuje kao "laganu i mirnu".

"Nisam mogla da ustanem od bolova"

Najveći problem predstavljali su konstantni bolovi zbog kojih je često bila prikovana za krevet.

-Nisam mogla da ustanem od bolova u leđima i išijasa - priznala je, a zatim šokirala priznanjem da je mesecima imala ozbiljne komplikacije.

Prvi put zatrudnela sa 19 godina

-Bila sam otvorena tri centimetra skoro dva meseca. Doktor mi je rekao da moram strogo da mirujem - ispričala je.

Osvrnula se i na svoju prvu trudnoću, kada je sa samo 19 godina saznala da čeka dete.

-Bila sam prestravljena. Najviše sam se plašila da kažem roditeljima - priznala je starleta.

Ipak, kada je skupila hrabrost i porodici saopštila vest, reakcija je bila mnogo bolja nego što je očekivala.

-Niko nije bio ljut. Samo sam duboko u sebi znala da želim to dete - rekla je iskreno.

"Plakala sam tri sata..."

Podsetila je i da je prvu trudnoću gotovo potpuno skrivala od javnosti i paparaca.

-Skoro nisam izlazila iz kuće. Danas mislim da sam na taj način štitila sebe - objasnila je Kajli.

Kada je konačno objavila da je postala majka, emocije su je potpuno savladale.

-Plakala sam tri sata jer sam konačno skinula veliki teret sa sebe. Toliko dugo sam skrivala nešto ogromno od celog sveta - zaključila je Džener.