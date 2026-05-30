Aleksandra Subotić nedavno je otkrila da uskoro ulazi u rijaliti program Elita 9, a njeno pojavljivanje u Beloj kući mnogi željno iščekuju.

Sada se ponovo oglasila na društvenim mrežama i dodatno podgrejala spekulacije o svom ulasku.

Do sada nije želela da otkriva detalje dogovora sa produkcijom, pa nije bilo poznato kada će se zvanično pridružiti učesnicima.

"Sutra je taj dan"

Ipak, njenom poslednjom objavom mnogi su zaključili da je trenutak ulaska veoma blizu.

-Sutra je taj dan. Napokon stižem tamo gde su me toliko dugo iščekivali - napisala je Aleksandra, a brojni pratioci protumačili su ovu poruku kao najavu njenog ulaska u rijaliti.

Spremna za ulazak

Govoreći o pripremama za Elitu 9, istakla je da se oseća spremno za sve što je očekuje.

-Osećam se fantastično i nikada bolje. Pripremam se za ulazak u Elitu i da se suočim sa svima sa kojima smatram da treba da raščistim određene stvari. Nikada nisam komentarisala rijaliti, jer ga ne pratim. Ono što se meni dešava nije rijaliti, već moj privatni život. Sada sam spremna da prvi put javno i detaljno iznesem svoju stranu priče - rekla je Aleksandra.

Potom je objasnila zbog čega je odlučila da progovori o pojedinim odnosima i sukobima koji su privukli pažnju javnosti.

-Što se Stanije tiče, prvi kontakt smo imale još u Parovima, kada mi je pružala podršku. Međutim, kada smo se našle zajedno u Zadruzi, stvari su se promenile. Mnogi se osećaju ugroženo kada sam ja glavna tema. Prvo je napala mog oca, zatim vređala mene i moje dete, a takve stvari ne zaboravljam - konstatovala je potom.

"Došlo je vreme da otkrijem svoju istinu"

Osvrnula se i na aktuelne sukobe među učesnicima rijalitija.

-Stanija i Maja se danas svađaju, a ranije su se međusobno podržavale. Ne pratim sve to, ali me o dešavanjima obaveštavaju mama i Petar, pa mi tako stvaraju dodatni stres. Ipak, uvek sam sebi govorila da to nije moj nivo i da ne treba da se oglašavam. Međutim, sada je došlo vreme da otkrijem svoju istinu, jer smatram da i jedna i druga ne govore istinu - rekla je ona.

Govoreći o Maji Marinković, Aleksandra nije krila svoj stav.

-Ona je ispričana priča i od nje me više ništa ne može iznenaditi. Smatram da sam joj pokazala gde joj je mesto i da sam joj ostala bolna tačka, zbog čega verujem da postoji netrpeljivost sa njene strane - zaključila je pred ulazak u Elitu za Blic.