Starleta Stanija Dobrojević poslednjih dana ponovo se našla u centru pažnje javnosti nakon što je otvoreno priznala da povremeno koristi umetni veš kako bi njena figura izgledala naglašenije, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Međutim, nova prepiska dodatno je podgrejala interesovanje javnosti, jer otkriva na koji način starleta dolazi do određenih proizvoda.

Dobrojevićeva već godinama ističe da je vlasnica luksuznog stana u Rumi, koji često pokazuje na svom profilu.

Ipak, komunikacija do koje su domaći mediji došli sugeriše da je deo enterijera možda opremljen kroz saradnje sa brendovima i prodavnicama bele tehnike.

U poruci koju je uputila jednoj radnji specijalizovanoj za kućne aparate, predložila je saradnju bez ustručavanja:

-Dobar dan, da li ste zainteresovani za saradnja, da mi poklonite neki aparat za kuhinju (aparat za espreso, mikser, toster), a zauzvrat da vas reklamiram na mom Instagramu koji broji više od milion pratilaca - navela je ona, prevodi domaći mediji.

