Na društvenim mrežama kruži snimak na kojem jedan vozač, verbalno napada pevača Slobu Radanovića u jednom tržnom centru, dok pevač polako i opušteno pokušava da razgovara.

Kako se može videti, vozač dobacuje Radanoviću koji sedi u svom džipu koji je parkiran.

Kako se može zaključiti, dobacivanje je usledilo zbog Slobinog nepropisnog parkiranja.

Taksista dobacuje Radanoviću, a ga onda strašno i psuje.

- J***m te u usta beogradska - dobacio mu je, što su mnogi oštro osudili na mrežama, budući da Sloba nije ništa ružno rekao.

On je onda dao gas, a kako se vidi, ni Sloba mu nije ostao dužan, pa mu je nešto besno odgovorio.

Ženska osoba suflirala

Inače, čoveku koji je napao Radanovića, sve vreme je sa zadnjeg sedišta suflirala jedan ženska osoba, koja je takođe opsovala pevača.

U komentarima ispod videa, ljudi su uglavnom osudili ponašanje čoveka i devojke koja je snimala.

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