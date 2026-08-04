Mladi pevač Filip Čavić, jedan od ovogodišnjih učesnika muzičkog šoua "Zvezde Granda", suočio se sa velikim gubitkom.

Pevaču je umro očuh, koji mu je bio bezuslovna podrška kako u privatnom životu, tako i tokom njegovog učešća u ovom zahtevnom takmičenju.

Zvezda Granda je bolnu vest podelio sa javnošću putem društvenih mreža, gde se od voljenog očuha oprostio zajedničkom fotografijom koja je simbolično nastala ispred samog Grandovog studija. Uz sliku, mladi umetnik je dostojanstveno napisao šta oseća.

"Počivaj u miru Božijem."

Čovek vedrog duha koji je osvojio publiku i studio

Gledaoci su imali priliku da upoznaju Filipovog očuha tokom emisija.

On je, u društvu Filipove majke, redovno boravio u poznatom bekstejdžu, odakle je sa velikim uzbuđenjem pratio svaki pevačev korak i nastup na sceni.

Njegov osmeh nakon svakog Filipovog prolaska u naredni krug takmičenja, kao i izuzetna pozitivna energija kojom je zračio, brzo su osvojili simpatije cele ekipe koja radi na realizaciji emisije. Očuh je već tokom prvog pojavljivanja pred kamerama pokazao koliko čvrsto i nepokolebljivo veruje u Filipov talenat.

Kada ga je voditelj Milan Mitrović tom prilikom upitao da li očekuje da će pevač proći u narednu fazu, on je bez trunke oklevanja odgovorio:

"Prolaz u sledeći krug normalno očekujemo. Čudim se tebi, Milane, šta me pitaš to!



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