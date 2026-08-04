-Večeras vam se poslednjih put obraćam kao predsednik Srbije. U poslednjih 12 godina mnogo toga smo promenili. Od ćutanja o stradanju Srba, do toga da nam je bilo najvažnije da se dopadnemo nekima, da slušamo Severinu, nama je bilo važnije da ne zaboraljvimo stradanje našeg krajiškog naroda i time se i danas ponosimo. Za to vreme uspeli smo da se suprostavimo narativu koji je već postojao "Nemojte da se zamerate", kao što su nam posle Drugog svetskog rata rekli "Nemojte da pričate o Jasenovcu". Zamislite, predsednik, potomak žrtava ne sme da poseti najstrašniji koncentracioni kamp iz Drugog svetskog rata. I svi ćute, demokratske vrednosti, evropske vrednosti - poručio je predsednik Vučić.
Politika
"Obraćam vam se poslednji put kao predsednik Srbije" Vučić iz Mrkonjić Grada poslao moćnu i potresnu poruku!
Predsednik Vučić obratio se večeras u Mrkonjić Gradu gde se održava centralna ceremonija obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja", u kojoj je proterano 220.000 Srba, a oko 2.000 ubijeno.
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