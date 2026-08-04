-Večeras vam se poslednjih put obraćam kao predsednik Srbije. U poslednjih 12 godina mnogo toga smo promenili. Od ćutanja o stradanju Srba, do toga da nam je bilo najvažnije da se dopadnemo nekima, da slušamo Severinu, nama je bilo važnije da ne zaboraljvimo stradanje našeg krajiškog naroda i time se i danas ponosimo. Za to vreme uspeli smo da se suprostavimo narativu koji je već postojao "Nemojte da se zamerate", kao što su nam posle Drugog svetskog rata rekli "Nemojte da pričate o Jasenovcu". Zamislite, predsednik, potomak žrtava ne sme da poseti najstrašniji koncentracioni kamp iz Drugog svetskog rata. I svi ćute, demokratske vrednosti, evropske vrednosti - poručio je predsednik Vučić.