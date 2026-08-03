Voditeljka Dea Đurđević juče je napustila porodilište zajedno sa ćerkicom, a sada se oglasila na Instagram profilu gde nije krila sreću zbog male Iris.

Kako kaže, presrećna je što su naslednicu doveli kući.

- Kažu da je doneti odluku da stvoriš dete je presudno. To znači odlučiti da će do kraja života tvoje srce hodati van tvog tela. Presrećna sam zbog toga što smo našu Iris doveli kući - napisala je Dea na mrežama, te nije krila koliko je ponosna posle svega.

Suprug napravio veliko slavlje

Podsetimo, nakon što je Dea ćerku donela na svet, njen suprug napravio je veliko slavlje tim povodom.

Nosio je majicu sa natpisom "cepaj tatu, ima novu šeficu", što je svima izmamilo osmeh na lice.

- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela - rekao je Dein muž na slavlju.

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