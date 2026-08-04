Pevačica Vesna Vukelić Vendi pevala je u Svrljigu pod šatorom, a snimci su "zapalili" mreže zbog njenog stajlinga, ali i načina na koji je igrala pred prisutnima.

Naime, dok su se gosti sladili svrljiškim specijalitetima, Vesna Vukelić Vendi je u provokativnom izdanju zapalila publiku, a snimci ovog ludila već su postali apsolutni hit na internetu zbog toga što je u jednom momentu kao Lepa Brena dizala noge.

Pevačica je za ovu priliku izabrala kratku i izazovnu drapiranu haljinu od prozirnog, mrežastog materijala u jarkoj roze boji.

Gornji deo haljine krasi izuzetno otvoren kroj sa tankim bretelama, dok su leđa bila potpuno gola, a prednji deo je upotpunjen dubokim šlicem na nozi.

Celokupni scenski stajling Vendi je upotpunila zlatnom ogrlicom oko vrata, odgovarajućom narukvicom, prepoznatljivom bujnom crnom kosom i upečatljivom šminkom koja je privukla poglede svih prisutnih pod šatrom.

"Estrada je žabokrečina"

Vesna je inače, nedavno za medije govorila o tome kako gleda na kolege sa estrade.

-Obično se stide oni koji su sa sela. Jer onda tako pokušavaju da prikriju svoj identitet, misleći da mogu sa nekom farsom, formom, šminkom da izađu iz tog sela.

Ne vole puno da se osvrću na to selo odakle dolaze, zato što tu muku oni treba da nose. A u stvari, to nije nikakva muka. To je fantastično nešto. Čovek treba da bude netaknuta priroda. Sada, kada se neko stidi svog porekla, onda se ta osoba zove malograđanin. E sad, ja ne mogu da promenim nečiju genetiku i da ga prevaspitam u korenu, jer jednostavno postoji postoji jedna grupacija naroda koja se tretira kao malograđani - kaže Vendi.

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