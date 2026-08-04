Pevačica Jovana Tipšin godinama unazad javno govori o svojoj borbi za potomstvo, a nedavno je uzburkala javnost svojom izjavom "ako budem ikad ostala trudna, to će biti prirodnim putem".

Jovana je otkrila da je lično veliki protivnik vantelesne oplodnje, a njen razlog zašto ne bi ušla u ceo proces podelio je mišljenja na društvenim mrežama.

- Pri ome sam da bude od Boga, pa kako će biti, možda se nikad ne ostvarim kao majka i to je u redu. Bog zna najbolje šta je dobro za nas. Moja najstarija sestra je imala pobačaj, nosila je blizance davno, kao devojka, i evo 46 godina je u braku. Što kaže njen suprug, ja ne znam, Bog zna i ona isto zašto, možda bi se dete rodilo bolesno ili ne znam šta.

-Tako da, da se ne igramo mi sa Bogom on najbolje zna da li ćemo imati dete ili ne, i to je u redu. Moramo da razmišljamo pozitivno, ali Bog ima zadnju reč. Kaže se, dok mi planiramo, Bog se smeje - rekla je Jovana u jednoj emisiji.

O trudnoći

Kad je reč o veštačkoj oplodnji, bila je kratka.

-Još uvek ne znam, vodim se kao zdrava, idem kod ginekologa i sve to, ali nikad ne znamo. Pa znate šta, vi možete da budete zdravi, a muškarac da ne odgovara i da ne ulazim u dubine. Ako budem ikad ostala trudna, to će biti prirodnim putem, po Božjoj promisli, ali ne ja sam zahvalna Bogu i na ovom za sada.

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