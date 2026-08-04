U novom izdanju emisije "Modna policija", gostovala je rijaliti učesnica Slađa Lazić Poršelina. U svom prepoznatljivom stilu i bez dlake na jeziku, Slađa je poručila da pored Jelene Karleuše jedino sebe smatra dovoljno kompetentnom da komentariše izgled estradnih ličnosti i rijaliti učesnica, a potom je prešla na ocenjivanje njihovih kombinacija.

Nije štedela svoje nekadašnje cimerke u rijalitiju, a ujedno je iskoristila priliku da prokomentariše ponašanje Anđele Đuričić i Anite Stanojlović.

Anđela Đuričić je dobila najteže kritike, kako na račun trenutnog stajlinga, tako i na račun svog ponašanja i javnog predstavljanja.

- Što se Anđele tiče, na ovoj fotografiji ovo je katastrofa blaga. Kao: 'Bože, kamiondžije dođite, vredim 20 evra!' Ni čarape, ni sako, a otvorena sandala na ovakvu čarapu je grozna. Sa ovom torbom na glavi, čista, velika nula (0). Ona je pričala kako smo mi ostale 'plastičarke', a sada je pokazala da je sve ono što smo mi, pa i gore. Glumi finoću i poštenje, a radila je sve u tajnosti, poštena vredi 20 evra - rekla je Slađa.

Slađa se potom osvrnula na pobednicu "Elite", Anitu Stanojlović, analizirajući svaki detalj njenog autfita od nakita do obuće.

- Ovo je njeno najgore moguće izdanje. Sve deluje jako jeftino, od čizmica, kaiša, fejk Louis Vuitton torbice, pa do minđuša i nadogradnje. Kod nakita i detalja mora da se pazi: ako ide zlato, ide uz zlato, ne može šnir da bude srebrni ili bronzani, a ostalo zlatno. Štikle su joj grozne, skratile su joj nogu i uopšte nije lepo građena u ovome. Podržavala sam je u prošloj sezoni i delila garderobu sa njom kada ju je Matora ostavila bez iščega, ali moram da kažem istinu. Zarađuju se pare, a opet se ulazi u rijaliti bez rešenog stambenog pitanja. Moraju glupave žene da nauče kako da novac pametno ulože - izjavila je Slađa a u emisiji koja se nalazi na vrhu teksta pogledajte čiji stil je još komentarisala.