Pevač Marko Gačić preboleo je razvod od Goge Gačić, sa kojom ima dvoje dece i ponovo pronašao sreću u ljubavi pored nove izabranice Saške.

Ona i Marko neprekidno odbrojavaju dane do dolaska bebe na svet, a u međuvremenu ne kriju koliko su zaljubljeni.

Marko je objavio fotografiju sa trudnom izabranicom, na kojoj se vidi da je ona već u poodmakloj trudnoći.

Prošetala se u crnoj haljini

Saška je blistala u crnoj haljini, a trudnički stomak bio joj je u prvom planu, kao i duboki šlic na haljini i izvajana noga.

Goga je inače, otvoreno govorila o svemu onome što se tiče prevare i razvoda.

- Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila nam je ona, a onda je dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece - rekla je ranije za Blic pevačica.

BONUS VIDEO: