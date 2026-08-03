Voditeljka Ana Radulović u toku je emisija "Narod pita" na ružičastoj televiziji ugostila je Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću, a nakon mnogih izgovorenih reči morala je da napusti program, ali samo na kratko.

Prava polemika povela se kada je bivša učesnica rijalitija Sofija Janjićijević pokušala da demantuje da je bila u romansi sa izvesnim Danetom (70)

- Ti nisi rešila ništa, ništa nisi demantovala - rekao je Mića.

- Dane je neko ko mi je uplaćivao novac i boli me k*rac za njega,a ja sam se sprdala. Mene boli uvo za njega, ne interesuje me - dodala je ona.



- Ti si svoju mamu upetljala - rekao je Mića.



- I moju mamu boli uvo za Daneta - poručila je ona.

- Kako bi se ti osećala da imaš ćerku koja se ovako ponaša? - pitao je Mića.

- To ja treba svojoj mami da se pravdam. Meni se podižu pratioci i dobijam poruke podrške - pričala je Sofija.

- Nisi uzimala pare od partnera koji ima 30 godina nego od čoveka od 70. Ja imam drugarice, ali im nisam interesna sfera - rekao je Mića.

- On je imao karcinom, više ga nema, ali ima posledice, ali to ne znači da je on bolestan da ne može da rezonuje neke stvari. Ja sam rekla da je star i da otežano hoda - govorila je Sofija.



- Ti si koristila bolesnog čoveka - dodala je Teodora.

- Ti kad kažeš "može mi se" je za tebe najveći kanal - poručio je Mića.

- Kako nije bolestan ako mi je verovao? Nije mi greota i nije mi žao jer je on prevarant koji je vas prevario da je bio intiman sa mnom. Boli me uvo da li je bolestan, da li je živ, da li leti u oblake - pričala je Sofija.

Ana je nakon toga Sofiji pročitala poruke u kojima se vidi da je rekla datum otkad je Danetova žena i da mu je na makedonskom napisala da ga voli, što je do sad demantovala, a Sofija se pravdala da mu na srpskom nikad to nije rekla, zbog čega je Ana od muke napustila na kratko svoju stolicu.

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