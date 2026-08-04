U novom izdanju emisije "Modna policija", rijaliti zvezda Slađa Lazić Poršelina napravila je pravu pometnju kada su na red za komentarisane došle Jelena Karleuša i Maja Berović.

Dok je za jednu imala samo reči obožavanja, drugu je bez milosti sasekla zbog stajlinga i pokušaja imidža.

Najveće oduševljenje Poršelina je pokazala kada se na ekranu pojavila slika Jelene Karleuše, za koju tvrdi da joj je idol i jedina muzička zvezda na našim prostorima sa pravim X faktorom.

- Diva, mega, giga, ultra zvezdetina! Žena kojoj se divim i čije sam stajlinge kopirala još kao devojčica. Svi mi u životu želimo da budemo Jelena Karleuša. Da obuče običnu crnu kesu, na njoj bi izgledala skupo. Naša zemlja je ne ceni dovoljno, a ljubomorne koleginice pričaju da ne zna da peva, pa ona izbaci pesmu i ima milione pregleda. Mnoge pevačice pokušavaju da budu ona, na primer Tea Tairović, a i Teodora Džehverović je to pokušavala na početku. Za Jelenu ide čista desetka sa plusom (10+), ma dala bih joj milion! - poručila je Slađa u svom ekstravagantnom stilu.

Međutim, potpuni kontrast i hladan tuš usledio je već u narednim minutima, kada se na tapetu našla Maja Berović. Pevačica se nije nimalo dobro provela u Slađinoj analizi, pre svega zbog šminke, lošeg izbora garderobe i, kako Poršelina tvrdi, neuspelog kopiranja JK.

- Maja Berović je još jedna u nizu koja je htela da bude Jelena Karleuša. Na početku karijere je bila slatka mršavica sa svojim stilom, a onda je krenula sve da radi kako bi ličila na JK. Ovaj stajling je katastrofa! Šminka je grozna, ruž je čini vampirkom, najlon čarape i cipele su joj skratile nogu, a ovaj kaput preko je čist višak. Izgleda nakaradno i ima višak kilograma koji je stisnula ovim čarapama. Volim njene pesme, ali za ovo izdanje dobija jedva trojku (3) - oštra je bila Slađa, a celu emisiju pogledajte na vrhu teksta.