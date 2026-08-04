Modna kreatorka Verica Rakočević i kompozitor Veljko Kuzmančević godinama su u skladnom braku, ali je odnos pod lupom javnosti zbog 35 godina razlike u godinama.

Veljko je sada progovorio na temu preljube i otkrio da nikada ništa Verici nije uradio iza leđa.

-Svako ima priliku da prevari, uvek imaš, to je naš posao, umetnički posao i saradnja sa ljudima. Naravno da sam imao priliku, naravno da je Verica imala priliku. Mislim čak da njoj više šalju poruke i da ona to ima. Siguran sam da me nikad ne bi prevarila, ali ima udvarače, u to sam siguran.

Pokaže ona meni s vremena na vreme poruke, ja gledam i kao, znaš ja to nemam, meni niko ne piše, ali valjda je to normalno. Ipak je ona žensko.

O potomstvu i braku

Još jedna od tema vezana za brak svakako je potomstvo, koga se Veljko dobrovoljno odrekao kada je upoznao Vericu.

- Potomstvo je nešto sa čim svaki čovek, pored potrebe, mora da oseti i ogromnu odgovornost i to je to - rekao je on.

Alo/Hype