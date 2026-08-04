Prošla je 31 godina od vojne operacije "Oluja" koju je sprovela Vojska Hrvatske kada je sa teritorije Hrvatske u izbegličkim kolonama proterano više od 200.000 Srba.

Neki od njih su danas veoma uspešni glumci, pevači, TV lica, a pevačica Aleksandra Bursać otkrila je ono sa čime se ona susrela.

-Otkad mi je tata poginuo na ratištu, u ‘Oluji’, majka me je uspavljivala i budila pesmom. Tako je iz naše kuće razgonila tugu. Brzo sam počela u pesmi da je pratim. Pevale smo zajedno, iz sveg glasa.

Da ga se sećam možda bi bilo teže, a ovako uspomene gradim na osnovu priča o njemu i zahvalna sam majci na tome. Ona kaže da imam njegov osmeh, zapravo taj poluosmeh i tvrdoglavost, ali kaže i da sam dobar čovek na njega - rekla je Aleksandra jednom prilikom i otkrila da su ona, sestra i majka neko vreme živele u sigurnoj kući sa nekoliko porodica.

Iskustvo Maje Kolundžije

Ništa manje traumatično iskustvo ne pamti ni naša glumica Maja Kolundžija, koja je te 1995. godine punoletstvo dočekala u izbegličkoj koloni.

-Sećanja su živa, toliko su urezana da ne može ništa da se zaboravi. Znam sve detalje. Znam gde se svaki kamen nalazio, gde je bila svaka biljka. Kako je to bio čudan osećaj. Sve je bilo daleko, a sve je bilo tvoje. Ne mogu da zaboravim. Ne blede sećanja, pamtiću dok sam živa - ispričala je svojevremeno Maja Kolundžija.

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