-Više nigde ni u Republici Srpskoj neće biti nikakve Oluje, pogroma i stradanje srpskog naroda. Srbija je dovoljno snažna i zaštitiće svoj narod i neće čekati i neće se sklanjati i ostavljati svoj narod na cedilu. Srbije je bila ekonomski razbijena, politički slaba. Nismo bili ni dovoljno pristojni, ni dovoljno disciplinovani da vodimo računa o sebi. Rukovodstvo Srbije je uvodilo sankcije i blokade za rukovodstvo Republike Srpske. Krenule su uvrede sa jedne i druge strane, i umesto kao braća i sestre, kao isti rod da budemo na istoj strani, neretko smo bili suprostavljeniji jedni drugima a naši neprijatelji su samo to čekali i prvu priliku koju su dočekali iskoristili su da napadnu i srpsku Krajinu i pokušali da u potpunosti unište Republiku Srpsku - poručio je predsednik Aleksandar Vučić.