-Više nigde ni u Republici Srpskoj neće biti nikakve Oluje, pogroma i stradanje srpskog naroda. Srbija je dovoljno snažna i zaštitiće svoj narod i neće čekati i neće se sklanjati i ostavljati svoj narod na cedilu. Srbije je bila ekonomski razbijena, politički slaba. Nismo bili ni dovoljno pristojni, ni dovoljno disciplinovani da vodimo računa o sebi. Rukovodstvo Srbije je uvodilo sankcije i blokade za rukovodstvo Republike Srpske. Krenule su uvrede sa jedne i druge strane, i umesto kao braća i sestre, kao isti rod da budemo na istoj strani, neretko smo bili suprostavljeniji jedni drugima a naši neprijatelji su samo to čekali i prvu priliku koju su dočekali iskoristili su da napadnu i srpsku Krajinu i pokušali da u potpunosti unište Republiku Srpsku - poručio je predsednik Aleksandar Vučić.
Politika
"Srpski narod više nikada neće biti sam" Vučić podsetio na teške greške iz prošlosti
Predsednik Republike Srbije obratio na obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu i tom prilikom istakao da "nije sve počelo 'Olujom' ".
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