Večerašnji gosti emisije "Narod pita" trebalo je da budu Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić, ali se nijedno od njih nije pojavilo u studiju.
Voditeljka Ana Radulović najavila ih je na početku programa, a potom priznala da još uvek nema informaciju o tome da li kasne ili uopšte neće doći.
-Prvi put ne mogu da kažem da li će biti uzbudljivo. Moji gosti su Stanija i Asmin, a kao što možete da vidite u kadru, njih nema - rekla je Ana, vidno iznenađena.
Zaradila 100.000 evra
Podsetimo, Stanija Dobrojević ponosna je vlasnica dve rijaliti krune.
Iz Elite 9 izašla je kao pobednica i osvojila nagradu od 100.000 evra.
Prethodno je trijumfovala i na Farmi 2015. godine, kada joj je pripao ček u vrednosti od 50.000 evra.
"Očekuje me veliko porodično putovanje"
Nakon izlaska iz rijalitija otkrila je i planove za naredni period, među kojima je povratak u Ameriku.
-Vratiću se čim završim sve obaveze. Imam mnogo snimanja, kampanja za nove kolekcije svojih brendova, kao i gostovanja u podkastima. Elita 10 je već pred nama, tako da ću imati i specijalno otvaranje sa Željkom Mitrovićem. Očekuje me i veliko porodično putovanje - konstatovala je za Pink.
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