Večerašnji gosti emisije "Narod pita" trebalo je da budu Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić, ali se nijedno od njih nije pojavilo u studiju.

Voditeljka Ana Radulović najavila ih je na početku programa, a potom priznala da još uvek nema informaciju o tome da li kasne ili uopšte neće doći.

-Prvi put ne mogu da kažem da li će biti uzbudljivo. Moji gosti su Stanija i Asmin, a kao što možete da vidite u kadru, njih nema - rekla je Ana, vidno iznenađena.

Zaradila 100.000 evra

Podsetimo, Stanija Dobrojević ponosna je vlasnica dve rijaliti krune.

Iz Elite 9 izašla je kao pobednica i osvojila nagradu od 100.000 evra.

Prethodno je trijumfovala i na Farmi 2015. godine, kada joj je pripao ček u vrednosti od 50.000 evra.

"Očekuje me veliko porodično putovanje"

Nakon izlaska iz rijalitija otkrila je i planove za naredni period, među kojima je povratak u Ameriku.

-Vratiću se čim završim sve obaveze. Imam mnogo snimanja, kampanja za nove kolekcije svojih brendova, kao i gostovanja u podkastima. Elita 10 je već pred nama, tako da ću imati i specijalno otvaranje sa Željkom Mitrovićem. Očekuje me i veliko porodično putovanje - konstatovala je za Pink.