Predsednik Republike Srbije obratio na obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu i tom prilikom istakao da "nije sve počelo 'Olujom' ".

- Oni optužuju Srbiju da je agresor. Pa nisu Srbi rastakali zemlju, vi ste izazvali sukobe, a ne Srbi. I baš vas briga što lažete svakog dana - rekao je Vučić i dodao:

- Jeste li nekad videli bilo koga iz Zagreba da je položio bilo koji cvet na bilo koji grob srpskih žrtava? Rugaju nam se. Kad je počeo sukob u Hrvatskoj, prvo su očistili gradove od stvarne i prave srpske elite. Usvojili svoju kvazielitu kao u Drugom svetskom ratu. A onda su divni krajiški narod napali sa svih strana i onda su nas još ubeđivali da je naš Siniša Dobrić kukavica pa je otišao na traktoru. Ceo svet protiv krajiškog naroda.

- Izvinite Nevenka što je Srbija bila slaba, a mi sebi nećemo oprostiti Sinišine oči i vaše suze - istakao je predsednik

- Dok se ja nešto pitam, nećemo dozvoliti ni u Republici Srpskoj niti bilo koje teritorije Srbije, neće biti 'Oluje'. Srbija je dovoljno snažna da sačuva svoj narod - rekao je predsednik Srbije.

Ceo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.