Irska voditeljka Ejdin Kenedi preminula je 2022. godine u 43. godini usled teške bolesti, nekoliko dana nakon što je napisala ljudima da se "mole za nju".

Ona je na tadašnjem Tviteru objavila fotografiju sa jedne od 12 transfuzija koje je imala, i rekla kako "krvari iz stomaka", a potom dodala da "ide kući da umre".

-Dakle, u životu mi ne ide baš dobro, i nimalo nisam bolje nego kada sam došla u bolnicu, tako da u suštini - idem kući da umrem, ali dobijam palijativnu negu. Moja deca znaju. Ako ih ikada sretnete, i obratite pažnju na njih, znajte da su najljubaznija, najslađa i najzahvalnija deca. Naše vreme ovde na Zemlji je završeno, žao mi je zbog toga. Ali nema više bola ili bolesti za vas sada. Nema više tuge ili traume - navela je ona nakon toga, a njene reči sada zvuče još bolnije.

Ostavila divnu decu iza sebe

Ejdin ima dvoje dece, sina Jakuba i ćerku Evu koji su joj bili velika podrška u borbi za život, a jednom prilikom podelila je i crtež koji su joj nacrtali, uz dirljivu poruku."Za mamu, nadamo se da ćeš uskoro ozdraviti. Volimo te puno", pisalo je u njihovoj poruci.

Od voditeljke su se tada slomljeni od bola, putem društvenih mreža oprostili brojni prijatelji i saradnici.

BONUS VIDEO: