Mihajlo Pavić kog pojedini pamte kao reportera u Jutarnjem programu imao je incident, a od njega su lopovi ukrali 6.000 evra.

Naime, on je slobodne dane proveo na Kanarskim ostrvima jednom prilikom, tokom kojih se baškario, trošio šakom i kapom, a iskoristio je priliku da pazari nekoliko poznatih dizajnerskih komada koji su dan pre povratka za Srbiju ukradeni.

Ipak, nije ni slutio tada šta će uslediti.

- Bio sam na odmoru na Kanarskim ostrvima i po povratku za Beograd sam imao presedanje u Barseloni, ali pošto nisam uspeo da se ukrcam na avion, morao sam da potražim smeštaj kako bih mogao da se vratim sledećim letom.

Nekoliko sati sam proveo u šopingu po centru Barselone da bih onda počeo da tražim smeštaj što se ispostavilo kao nemoguća misija jer je tog vikenda bila u toku trka Formule 1. Tako je Barselona postala stečište ljudi iz celog sveta. Gotovo da je bilo nemoguće pronaći smeštaj a na kraju sam opljačkan ispred hotela u prestižnom centru grada koji bi trebalo da je najbezbedniji. U trenutku nepažnje sam shvatio da mi je kompletan prtljag nestao sa svim ličnim stvarima i sve kese iz šopinga. Šteta je doslovno šest hiljada evra je nestalo jer su u pitanju skupocene stvari, ne mogu da dođem sebi - izjavio je Mihajlo.

Dolazak policije

Kako je objasnio, policija je odmah stigla na lice mesta.

-Policija je odmah izašla na teren, saslušali su me ali kako mi je ukradena samo garderoba, rekli su mi da su nemoćni da bilo šta urade i da je gotovo nemoguće uhvatiti lopove. Tako sam ostao bez apsolutno svega što sam imao na tom putovanju ali srećom, bankovne kartice, novac i pasoš su bili kod mene. Ne mogu ni da zamislim kroz kakvu agoniju bih prošao da su mi i to ukrali.

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