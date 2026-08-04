Pevačica narodne muzike Dragica Radosavljević Cakana nazvala je Daru Bubamarau sramotom, nakon što je saznala da ju je Novosađanka komentarisala, a sata se prepucavanje produbilo.

Naime, Dara tvrdi da Cakana sada samo hoće publicitet preko nje, kao i da je ne zanima što je negativno komentariše.

-Pa šta ona još peva? Sramota je za jednu babu od 80 godina da komentariše mene, aktuelnu pevačicu koju vole svi! Cakana se zove? Ime iz prošlog veka. Čast mi je da me takve babe ne vole! Ali, u redu, baka Caka hoće malo marketinga pod stare dane - rekla je Dara.

Cakana je nije štedela

Podsetimo, Cakana je svašta rekla za Daru, a to u momentu niko nije očekivao.

-Jao, glupava Dara kao mangup. Smeta joj naglasak, bože, smalatotine napumpane. Eto, morala sam ovo da kažem. Dakle, Dara je stvarno sramota za bilo šta, a kamoli za muziku. Pritom misli da je opako duhovita, a u stvari... budaletina istripovana, visoka metar i momenat - rekla je Cakana ranije.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO: