Ekipa portala Alo! usnimila je pevačicu Mariju Mikić na tonskoj probi pred predstojeći nastup, a našem oštrom oku nije promakao detalj da je pevačica došla u potpuno prirodnom i ležernom izdanju.

Bez trunke šminke na licu, u majici sa leopard printom i sa kapicom na glavi, Marija je bez zadrške pustila glas i raspevavala se uz bezvremenske hitove Doris Dragović.

Međutim, ono što je nama posebno privuklo pažnju jeste to što Marija decu nije ostavila kod kuće na čuvanju, već ih je povela sa sobom i tako spojila lepo i korisno.

Iako su mališani bili sa njom na radnom mestu, u jednom trenutku pravo u naš kadar uleteo je njen sinčić Milija, pa smo imali priliku da vidimo kako danas izgleda ovaj preslatki dečak dok bezbrižno šetka pored mame dok ona radi.

Proba je protekla u sjajnoj atmosferi, a mali Milija je definitivno bio zvezda ovog našeg snimka.