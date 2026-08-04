Mnogi turisti iz Grčke vole da ponesu uspomenu sa letovanja, nekoliko školjki, beli kamenčić ili malo peska u teglici. Deluje bezazleno, ali postavlja se pitanje: da li je to dozvoljeno i možete li zbog toga biti kažnjeni?

Odgovor nije sasvim jednostavan.

Prema grčkim propisima koji štite obalu i prirodna dobra, zabranjeno je narušavanje prirodnog izgleda plaža i odnošenje materijala poput peska, kamenja ili drugih prirodnih elemenata, naročito u većim količinama ili sa zaštićenih područja. Grčka poslednjih godina dodatno pojačava zaštitu svojih obala, posebno plaža koje se nalaze u zaštićenim zonama Natura 2000.

Šta je sa jednom školjkom za uspomenu?

U praksi, mnogi turisti ponesu nekoliko praznih školjki ili kamenčića i zbog toga najčešće nemaju problema. Međutim, stručnjaci za zaštitu prirode upozoravaju da, kada bi milioni turista svake godine odnosili po nekoliko školjki, posledice po obalski ekosistem bile bi ozbiljne.

Školjke nisu samo ukras. One predstavljaju stanište za sitne morske organizme, učestvuju u prirodnim procesima razgradnje i pomažu u očuvanju obale. Upravo zbog toga savet je da ih ostavite tamo gde ste ih pronašli.

Da li postoje kazne?

Grčki zakoni predviđaju kazne za neovlašćeno uklanjanje prirodnog materijala sa obale, naročito ako se time menja izgled plaže ili nanosi šteta zaštićenim područjima. Sankcije zavise od okolnosti i težine prekršaja, a u slučajevima ozbiljnijeg narušavanja obale mogu biti veoma visoke.

Iako nije uobičajeno da neko bude kažnjen zbog jedne školjke pronađene na plaži, druga je priča ako iznosite veću količinu kamenja, peska ili školjki, posebno iz nacionalnih parkova, arheoloških lokaliteta ili zaštićenih plaža.

Posebna pravila važe za arheološke predmete

Ako na plaži ili u moru pronađete predmet koji bi mogao imati arheološku vrednost, staru amforu, keramiku ili metalni predmet, nikako ga ne treba nositi kući. U Grčkoj su arheološki nalazi strogo zaštićeni, a njihovo prisvajanje može predstavljati ozbiljan prekršaj.

Najbolja uspomena je fotografija

Zbog svega toga, stručnjaci savetuju turistima da sa letovanja ponesu fotografije i lepe uspomene, a školjke, kamenčiće i pesak ostave na plaži.

Na taj način čuvaju prirodu, izbegavaju moguće neprijatnosti na granici i doprinose tome da grčke plaže ostanu jednako lepe i za buduće generacije turista.