Pevačica Milica Dugalić više od godinu dana bije bitku sa opakom bolešću, prima hemioterapije, a tokom ovog za nju teškog i izazovnog perioda, najveća podrška joj je porodica, ali i brojni prijatelji.

Ona je otkrila detalje teške borbe, te je mnoge dirnula rečima da joj je uvek do života, uprkos svemu što ju je snašlo.

- Taj prethodni period je ustaljeni period mog odnosa prema sebi prvo, a onda mog odnosa i odlazaka na Onkološki institut. Zbog toga što postoji red, rad i disciplina i ja se pridržavam toga. Pridržavam se strogo toga i šta kaže konzilijum to je amin. U stanju u kom se ja nalazim je hiljade i hiljade žena i možda manje hiljada muškaraca. Granica u dobu ne postoji više jer ovo zlo koje se zove kancer ne bira, samo napada. I onda trebaš biti duhovno, a onda i fizički spreman da izdržiš sve ono što savremena medicina nudi. Razgovarala sam sa ženama koje srećem na terapijama, koje kažu na koji način su podnosile sve to nekada, jer vratio se.

On zna da se vrati. Uvek u našem okruženju postoji neko ko boluje od toga, a ono što je najbitnije i ono što treba svako da zna, to je redovan lekarski pregled i prevencija. Ne govorim samo o ženama u godinama koje su prošle menopauzu, nego govorim o svima od adolescenta do mog doba i kasnije da moraš da vodiš računa o sebi i da moraš da odeš kod lekara. To je imperativ danas da ti zaštitiš sebe od bolesti, a da zaštitiš sve sebi bliske osobe od stresa koje dobijaju onog momenta kad čuju da si bolestan od te opake bolesti - rekla je Milica, pa je dodala:

- Ne smem da dozvolim da potonem. Ne smem da dozvolim da korak jedan napravim nazad i ne okrećem se kad prođem jer ono što sam prošla sve vreme će ostati u prošlosti. Sada živim za trenutak, za ovaj dan. A sutra kad ustanem kad vidim sunce ili kad vidim drage osobe oko sebe, kažem: “Bože, hvala ti. Još jedan dan si mi poklonio.” Verujem u smisao življenja jer moj život ima cilj, a cilj je doneti radost sebi i doneti radost sebi, bliskim ljudima i prijateljima.

Skidanje perike

Milica inače, tvrdi da joj je trebalo hrabrosti da skine periku.

- Znala sam onog momenta kada sam bila spremna da skinem periku da je to hrabrost u meni i da imam motiv. Motiv je da me svi ostali vide, da to nije ružno, da se ne treba stideti ničega što ti se nezvano dođe. Jer zbog čega strah? Ja se ne plašim. Ja sam sebe duhovno izvežbala radeći na sebi i radeći na tome i razgovarajući sa ljudima kojima je to struka. Ja moram da budem uzor ženama mog doba, mladim devojkama i mladim ženicama koje imaju problem koji imam ja, da kažu: “Aha, kako može gospođa Milica sa sedamdeset godina, možemo i mi".

Alo/Blic

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