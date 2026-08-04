Loren Brus doživela je neprijatnu, ali veoma smešnu situaciju tokom crkvenog venčanja kada je svetu tkaninu, namenjenu verskom obredu, upotrebila na potpuno pogrešan način.

Mladenci često kažu da im je dan venčanja ispunjen emocijama, a upravo su suze radosnice bile razlog zbog kojeg je Loren Brus napravila grešku koju će dugo pamtiti.

Snimak njenog nesvakidašnjeg gafa postao je pravi hit na društvenim mrežama i pregledan je više od 18 miliona puta.

Tkaninom obrisala nos

Tokom crkvene ceremonije, sveštenik se nagnuo preko mlade kako bi položio svetu tkaninu na ruke mladenaca kao deo obreda blagoslova. U tom trenutku mladoženja je pridržavao tkaninu, a Loren je pomislila da joj pružaju papirnu maramicu. Pošto je bila ganuta i plakala od sreće, bez razmišljanja je uzela tkaninu i njome prvo obrisala oči, a zatim i izduvala nos.

Sveštenik je ostao potpuno smiren i nije je prekidao, dopuštajući joj da završi, iako je bilo očigledno da je došlo do zabune.

„Hvala, oče“, može se čuti kako Loren govori na snimku.

Sveštenik je bio zatečen

Kasnije je uz video objasnila šta se zapravo dogodilo. „Uživajte u snimku na kojem mislim da mi naš sveštenik pruža maramicu, a zapravo stavlja svetu tkaninu na naše ruke kako bi nas blagoslovio!“

Dodala je i kroz šalu: „Otac je bio toliko zatečen da nije imao šta da kaže.“

Na kraju snimka Loren se okreće ka gostima i ne može da zaustavi smeh kada shvati šta je upravo uradila, prenosi Mirror.

U komentarima su se nizale šaljive reakcije. "Molim vas, recite mi da se i sveštenik na kraju nasmejao“, napisao je jedan korisnik TikToka.