David Dragojević ostavio je rijaliti karijeru iza sebe i danas uživa u čarima očinstva i porodici, za koju kaže da mu je na prvom mestu i najbitnija.

On je sada za medije progovorio o odnosu sa bratom, te je iznenadio mnoge šalom koju je napravio.

David trenutno boravi na primorju, u Ulcinju, odakle je i porodica njegove supruge, ali ističe da mu nedostaju kao i naslednik, s obzirom da njegov posao zahteva da bude prisutan u Novom Sadu.





-Moji su sve vreme na moru, oni uživaju već 2 meseca, ja sam bio pre mesec dana, sad sam opet došao kod njih da ih vidim. Zbog posla ne mogu toliko dugo da budem odsutan iz Srbije, iz Novog Sada. Ali oni mogu. Ide ujutru sin na plažu, vode ga mama i baka, zaspi na plaži, dođe preko dana, uveče se šeta - rekao je on.

O radnim obavezama

David ne krije da mu prija rad, ali da ga brat Dejan Dragojević samo zove da nešto rade i da od posla beži.

-On samo zove: 'Idi, radi nešto, ajde, lupaj, mešalica', ujutru me zove, pita gde si, šta radiš... Dejan mi je na bloku sad. Blokiran je do daljnjeg. Ajde, samo da radim nešto, pa ne mogu ja tako. Zvao sam ga da dođe, probaće da ulovi malo, 2-3 dana, ako može da dođe, dok sam ja tu, to ćemo još da vidimo, ja bih jako voleo, ali, Bože moj. Radi, sređuje kuću sa Jovanom, imaju 100 stvari, tako da, ajde, voleo bih da dođe, ali videćemo, čisto sumnjam. Fenomenalan odnos imamo on i ja, jednostavno, on je moj mlađi brat - rekao je on.

Alo/Blic



BONUS VIDEO: