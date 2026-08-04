Svetska muzička zvezda Kejti Peri našla se u samom centru skandala nakon nastupa na Sunny Hill festivalu u Prištini gde je napravila potez o kom već danima bruje društvene mreže.

Tokom koncerta u Prištini Keti Peri se u jednom trenutku obratila publici i počela da govori o svom potencijalnom odlasku u svemir. Upravo tada scenografija i performans dobili su potpuno neočekivan obrt, na bini su se pojavili muškarci obučeni u odela astronauta i pevačici su predali zastavu tzv. Kosova, nakon čega je usledila simulacija sletanja na Mesec.

U okviru performansa Kejti Peri je pred publikom postavila zastavu na scenu, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Brojni korisnici društvenih mreža iz Srbije nisu joj oprostili ovaj potez, pa su neki od komentara glasili: "Objasnite Keti da je Kosovo deo Srbije", "Neka pročita neku knjigu o istoriji teritorije koju posećuje, neće joj škoditi", "Glupačo, obrazuj se", samo su neki od brojnih komentara.

Jedan korisnik nije je štedeo, pa je napisao da je "odavno načisto pukla" i da već deset godina nema hitove niti publiku na koncertima, zbog čega, kako tvrdi, na skandalozan način pokušava da privuče pažnju.

"Da li ona uopšte zna šta je uradila? Ovo je skandal njene karijere", ređali su se komentari.

Dua Lipa sve organizovala

Dolasku američke zvezde u Prištinu prethodila je javna podrška njene koleginice Due Lipe, koja je ujedno i jedna od glavnih organizatorki festivala. Dua nije krila oduševljenje zbog dolaska Kejti Peri, pa je na društvenim mrežama podelila poruku: "O, moj Bože! Dolaziš u moj rodni grad, KP!"

Kejti Peri joj se ubrzo javno zahvalila na pozivu i otkrila da prvi put dolazi na Kosovo, kao i da jedva čeka da upozna i svoje i njene obožavaoce. Njih dve se već neko vreme intenzivno druže, a ovaj nastup predstavljao je krunu njihove saradnje.

Inače, Dua Lipa je godinama unazad poznata po javnom provociranju Srba.

BONUS VIDEO: