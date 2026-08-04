Vuk Kostić je poznat kao veliki patriota, a svojevremeno je javno govorio o odnosu Srba i Hrvata.

Tada istakao da smatra da između ove dve države nikada neće biti čisti odnosi, te da ih treba ograditi.

- Stavio bih Berlinski zid između nas da ne možemo više nikada da se sretnemo, mislim da ne bi dolazilo do tih strašnih nesreća. Ni na pijaci, ne može, pošto krompir? Jesi Srbin? Ne može. Jednom kada se u našim narodima dese velike nesreće i zločini, tipa Jasenovac, od tog momenta više ne razgovaramo - rekao je Vuk Kostić i nastavio:

"Najprljaviji rat poslednjih vekova"

- Mi smo najviše krivi koji smo kao uvek bili za to da svi Sloveni žive zajedno. Uvek hoćemo da se igramo, Hrvati kažu: "Skloni se", a mi kao da se družimo. Ne možete kad stalno buše loptu. Mene to jako pogađa, ja se saosećam sa žrtvama, to je najprljaviji rat u zadnjih ne znam koliko vekova, to je bio opšti haos - istakao je Kostić svojevremeno za "Sputnjik".

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