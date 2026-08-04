Ministar odbrane BiH Zukan Helez lažno je tvrdio da je predsednik Vučić u Republiku Srpsku poveo neprijavljene grupe naoružanih muškaraca.

Ovu sramnu, lažnu tvrdnju prokomentarisao je Nenad Stevandić:

-Z.Helez je pravosnažno presuđeni lažov i nasilnik bez imalo kulture i empatije, koji mržnju prema Srbima, a posebno predsedniku Vučiću bolesno isijava. Bitange i ološi sanjaju da Vučić bude napadnut jače nego u Srebrenici ili možda ubijen. Takvima je mesto u ludnici ili zatvoru - poručio je Stevandić.