Anastasija Ražnatović i njen suprug, fudbaler Nemanja Gudelj, nedavno su se ostvarili kao roditelji kada je pevačica rodila sina Ilijana.

Njih troje su sada napustili porodični dom u Sevilji i trenutno uživaju u jednom letovalištu u Španiji.

Anastasija Ražnatović je juče prikazala trenutak dok Nemanja Gudelj gura kolica i brine o nasledniku, a kako prenose domaći mediji, par sa sinom trenutno uživa u letovalištu u blizini Sevilje.

Oni su odlučili da se opuste na moru, pa su izabrali obližnje letovalište, a ovo je ujedno i prva godina da su na moru sa sinom.

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